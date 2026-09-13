KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, Sapanca’da yaptıkları aylık olağan toplantıda sektördeki gelişmeleri ele alırken, kentte de ziyaretlerde bulunarak, önemli siyasi konuklarla buluştular.

GÜVEN HASBAŞ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Küresel Gazeteciler Konseyi yönetim kurulu, konseyin Dijital Medya Meclis Başkanı Güven Hasbaş’ın daveti ve organizasyonu ile Sakarya’da aylık olağan toplantısını da gerçekleştirdi. Sakarya programına Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu, Nalan Yazgan ve Edip Üzen, Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Mali Başkan Muhammed Vefa Özalp, Mali Başkan Yardımcısı Hayati Arıgan, yönetim kurulu üyeleri Merih Ak ile Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın katıldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında toplanan yönetim kurulu üyeleri toplantıda sektördeki gelişmeleri, sorunları ve çözüm yollarının yanısıra konseyin yurtiçi ve yurtdışında yapacağı etkinlikleri ele aldılar.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SÜS BİTKİSİ VE PEYZAJ FUARI

Üç gün süren organizasyon sırasında Sapanca Gölü kıyısındaki Türkiye’nin en büyük süs bitkisi ve peyzaj fuarı olan PSB Anatolia Fuarı ziyaret edildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ve sektör temsilcileri, KGK heyetine Sakarya’daki üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sakarya’nın yaklaşık 30 yılda peyzaj ve süs bitkisi sektöründe önemli bir üretim merkezi haline geldiğini açıklayan Altuğ, “Sakarya’da peyzaj, süs bitkileri ve fidancılık sektörü yaklaşık 30 yıl önce evlerin arka bahçelerinde üretim yapılarak başladı. 30 yılda çok ciddi bir aşama kaydettik. Sakarya’da yaklaşık 500 firma var. Bu firmaların 150’si kurumsallaşmış durumda. 50 bin dekarın üzerinde üretim alanına sahibiz ve Türkiye’de lider konumdayız.” dedi. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin de heyete ilçe hakknda bilgiler verdi.

ÇİĞDEM ERDOĞAN VE RIDVAN DURAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile Rekabet Kurulu Üyesi Rıdvan Duran’la bir araya geldi. Konsey üyeleri ile Erdoğan ve Duran ile çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

ALİ İHSAN YAVUZ İLE BULUŞMA

KGK heyeti, son olarak AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldi. Yavuz’un da katılımıyla Sakarya’nın ünlü ıslama köftesini tadan heyet, son siyasi gelişmeler hakkında Yavuz’dan bilgi aldılar. KGK heyetini Sakarya’da görmekten memnuniyet duyduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Konseyin çalışmalarını takdirle izliyoruz. Kamu diplomasisine destek veriyorsunuz. Bu çok kıymetli bir olay” dedi. Genel Başkan Dim de Sakarya’da konseye ev sahipliği yapan Güven Hasbaş’a teşekkür etti ve programın çok verimli geçtiğini belirtti.