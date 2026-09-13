ALANYA’da 13 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre ilçede hafta sonunun son gününde az bulutlu ve sıcak hava etkili olacak. Yağış beklenmezken, özellikle günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın 32 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sıcaklık ve yüksek nem nedeniyle gün içerisinde bunaltıcı hava koşulları hissedilebilecek.

SICAKLIK 32 DERECEYE ÇIKACAK

Meteorolojik tahminlere göre Alanya’da günün en düşük hava sıcaklığı 27 derece, en yüksek sıcaklığı ise 32 derece olacak.

Sabah saatlerinde 27 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklığın gün içerisinde kademeli olarak yükselerek 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın yeniden düşüş göstermesi bekleniyor.

NEM YÜZDE 89’A KADAR YÜKSELECEK

Alanya’da sıcaklığın yanı sıra nem oranı da dikkat çekecek. İlçede gün içerisindeki nem oranının yüzde 43 ile yüzde 89 arasında değişeceği öngörülüyor.

Özellikle nem oranının yükseldiği saatlerde hissedilen sıcaklığın artabileceği tahmin edilirken, açık havada vakit geçirecek vatandaşların sıcak ve nemli hava koşullarını dikkate almaları gerekiyor.

RÜZGAR 13 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

İlçede rüzgarın saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gün boyunca etkili olması beklenen rüzgarın hava koşullarında önemli bir değişikliğe neden olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteorolojik verilere göre Alanya’da 13 Eylül Pazar günü herhangi bir yağış beklenmiyor. Az bulutlu gökyüzünün gün boyunca etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

Sıcak ve yağışsız havayı değerlendirmek isteyenlerin sahil ve açık alanlara yönelmesi beklenirken, günün en sıcak saatlerinde sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

ALANYA’DA PAZAR GÜNÜ SICAK GEÇECEK

Hafta sonunun son gününü dışarıda geçirmek isteyen Alanyalıları sıcak bir pazar günü bekliyor. Gün boyunca az bulutlu havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 27 ile 32 derece arasında değişecek. Nem oranının ise günün bazı saatlerinde yüzde 89 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yağış ihtimalinin bulunmadığı Alanya’da sıcak hava gün boyunca etkisini sürdürecek.