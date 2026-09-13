Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarının ücretlerinde yeni dönem için yüzde 50 artış öngören tarife meclis gündemine taşındı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan teklife göre, halen 2 bin TL olan aylık yurt ücretinin KDV dahil 3 bin TL’ye, depozitonun da aynı tutara yükseltilmesi planlanıyor.

AYLIK ÜCRET 3 BİN TL OLACAK

9 Eylül 2026 tarihli yazıyla Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte hem kız hem de erkek yükseköğrenim öğrenci yurtları için yeni tarife yer aldı. Teklif kabul edilirse 2 bin TL olan aylık ücret 3 bin TL’ye çıkacak. Böylece öğrencilerin aylık barınma giderinde 1.000 TL, yüzde 50 oranında artış gerçekleşecek.

Depozito için de aynı değişiklik öngörülüyor. Mevcut 2 bin TL'lik depozitonun 3 bin TL'ye yükseltilmesi talep edildi. İlk kayıt sırasında bir aylık ücret ile depozitonun birlikte alınması halinde öğrencinin karşılayacağı toplam tutar 6 bin TL olacak.

TARİFE HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Düzenleme şu aşamada teklif niteliğinde. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda görüşülecek tarifenin yürürlüğe girebilmesi için meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle 3 bin TL'lik tutar henüz kesinleşmiş bir ücret olarak değerlendirilmiyor.

MEVCUT ÜCRET 2 BİN TL

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi geçen yıl yaptığı düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nun aylık ücretini 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 dönemi için KDV dahil 2 bin TL olarak belirlemişti. Yeni teklif bu tutarın yüzde 50 artırılması esasına dayanıyor.

Belediyenin yükseköğrenim yurtlarında barınmanın yanı sıra sabah kahvaltısı, akşam yemeği, sınırsız internet ile sıcak ve soğuk su hizmetleri de ücrete dahil sunuluyor. Belediyenin resmi bilgilendirmesine göre odalar 3, 4 ve 6 kişilik olarak düzenlenirken çamaşır ve kurutma makinelerinden de ücretsiz yararlanılabiliyor.

YURTLAR BELEDİYENİN SOSYAL HİZMETLERİ ARASINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci barınmasını sosyal hizmet politikalarının bir parçası olarak sürdürüyor. Belediyenin 2025 yılı performans programında yeni öğrenci yurtları için 21,5 milyon TL kaynak öngörülmüş, yurt hizmetleri sosyal destek faaliyetleri arasında gösterilmişti.

Meclise sunulan tarifede yeni ücretlerin 1 Eylül 2026-31 Ağustos 2027 dönemini kapsaması öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde aylık yurt ücreti ile depozito 3'er bin TL olarak uygulanacak.