Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (ALEDAY) Başkanı Mehmet Şahin, İzmir Valisi Süleyman Elban ile bir araya geldi.

İzmir Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette, eğitim alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra dayanışma ve sosyal projeler masaya yatırıldı. Görüşmede, öğrenciler ve toplumsal fayda odaklı çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

EĞİTİM VE SOSYAL PROJELER MASADAYDI

ALEDAY Başkanı Mehmet Şahin ile Vali Süleyman Elban’ın görüşmesinde karşılıklı iyi dilekler de paylaşıldı. Ziyaretin sonunda Şahin, gösterdiği misafirperverlik nedeniyle İzmir Valisi Süleyman Elban’a teşekkür etti.