Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Mahkemenin kurultayın iptaline yönelik kararı sonrası “mutlak butlan nedir?” ve “Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde “kanunun emredici hükümlerine aykırılık” bulunduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararı verdi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?

Hukuk sisteminde “mutlak butlan”, bir işlemin baştan itibaren tamamen geçersiz sayılması anlamına geliyor. Hukuki bir işlem; kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlaka veya temel hukuk kurallarına açık şekilde aykırıysa “kesin hükümsüz” kabul ediliyor.

Bu durumda işlem hukuken hiç yapılmamış sayılıyor ve doğurduğu sonuçlar da geçersiz hale geliyor. Hukukçular, mutlak butlanın en ağır geçersizlik türlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

CHP KARARINDA NE OLDU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayına ilişkin davada ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle iptaline hükmetti. Mahkeme ayrıca mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Karar kapsamında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının tedbiren göreve dönmesine hükmedildiği bildirildi. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

KARAR SONRASI SÜREÇ TARTIŞILIYOR

Kararın ardından siyaset ve hukuk çevrelerinde süreçle ilgili farklı değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Bazı hukukçular kararın emsal niteliğinde olduğunu savunurken, bazı uzmanlar ise kararın hukuki yönüyle tartışmalı olduğunu ifade ediyor. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

CHP yönetiminin karara ilişkin hukuki itiraz yollarını değerlendirdiği öğrenilirken, siyasi arenada da kararın etkilerinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.