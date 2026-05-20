İstanbul’da sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafik zaman zaman aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (AKOM), yaptığı açıklamada önümüzdeki 3 saat boyunca gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

KADIKÖY’DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Kadıköy oldu. D-100 Karayolu üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Uzunçayır Metrobüs Durağı’nın bulunduğu yan yolda ise rögar taşması sonucu trafik akışı yavaşladı.

Aniden bastıran yağmur, işe ve okula gitmek için dışarı çıkan çok sayıda vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Bazı kişiler otobüs duraklarına ve bina girişlerine sığınırken, bazıları şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

METEOROLOJİDEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun’un batısı dışında Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batısında ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

ANADOLU YAKASI’NDA YAĞIŞ SÜRECEK

Uzmanlar, yağışların gün boyunca özellikle Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceğini belirtiyor. Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımının azaltılmasını, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli hareket edilmesini ve Meteoroloji ile AKOM tarafından yapılan güncel duyuruların takip edilmesini tavsiye etti.

Megakentte etkisini sürdüren yağışın, günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkilemesi bekleniyor.