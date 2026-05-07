Alanya’da bir pansiyonda meydana gelen ölüm olayı, ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Cikcilli Mahallesinde bulunan bir pansiyonda yaşandı. Pansiyonda konaklayan Vecdi Şimşek (58), uzun süre odasından çıkmayınca durumdan şüphelenen personel kontrol için odaya girdi.

İçeri giren personel, Şimşek’i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine çalışanlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vecdi Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise pansiyon çevresinde ve odada inceleme yaptı.

Yaşanan olayın ardından pansiyonda kısa süreli hareketlilik oluşurken, çevrede bulunan vatandaşların da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Vecdi Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya’da özellikle tek başına yaşayan vatandaşlarla ilgili benzer olayların zaman zaman yaşanması, sosyal destek ve düzenli sağlık kontrolünün önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Mehmet AL