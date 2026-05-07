Dubai’de 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek uluslararası spor organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek isim Bayram Yalçın oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey sporcuların katılacağı prestijli gecede Yalçın, ay-yıldızlı bayrağı ringde taşıyacak.

23 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILACAK

Toplam 23 ülkenin katılım sağlayacağı organizasyonun, uluslararası spor camiasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Dev mücadele gecesi ücretli yayın platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli isimleri, üst düzey yöneticiler ve seçkin davetlilerin de takip edeceği organizasyon, spor dünyasının dikkatini Dubai’ye çevirecek.

TÜRKİYE ADINA ÖNEMLİ TEMSİL

Bayram Yalçın’ın mücadeleyi yalnızca sportif başarı için değil, aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek adına önemli bir sorumluluk olarak gördüğü belirtildi. Disiplini, azmi ve hazırlık süreciyle dikkat çeken başarılı sporcu, ringde güçlü rakiplere karşı mücadele verecek.

Türk sporunun uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önem taşıyan organizasyonda Bayram Yalçın’ın performansı, spor camiası tarafından da yakından takip edilecek.

HEYECANLA BEKLENEN GECE

Dubai’de gerçekleşecek büyük organizasyon öncesinde spor severler geri sayıma başladı. Bayram Yalçın’ın ringe çıkacağı gece, hem Türkiye’de hem de uluslararası spor çevrelerinde merakla bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU