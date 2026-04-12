Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayan kongrede mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, tek aday olarak delegelerin karşısına çıktı. Tek listeyle gidilen kongrede, Sarıca’nın başkanlığındaki yönetim kurulu listesi de delegelerin onayına sunuldu. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede belirlenen yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Abbas Çağlar, Ömer Berk, Ali Sulu, Arif Gülşen, Bekir Çöl, Besim Erdoğan, Durali Özdemir, İbrahim Er, Mehmet Mecek, Ali İhsan Ünsal, Muhammet Esat Gözükara, Sıddık Uyar, Rukiye Gülşen ve Yılmaz Yalçın.

Yedek üyeler ise İzzettin Öden, Lekalem Düzgün, Mehmet Gürkan, Hasan Sezer, Mehmet Özkan, Hüseyin Gülşen, Mustafa Çomar, Ruhşen Aslan, Ömer Demir, Hüseyin Pelitoğlu, Hüseyin Göktaş, Turgut Turga, Vehbi Oruç, Nurettin Çapar ve Yunus Şahiner’den oluştu.

'HEDEF DAHA GÜÇLÜ TEŞKİLAT'

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yeni dönemde daha güçlü bir teşkilat yapısı ve sahada daha aktif bir çalışma hedeflediklerini vurguladı. (Şerife ÇOBAN)

