Alanya’nın Obaalacami Mahallesinde dikkat çeken bir karar alındı. Mahallede uzun yıllardır süregelen cenazelerde yemek verilmesi uygulaması, yapılan toplantı sonrası kaldırıldı.

KARAR MAHALLE TOPLANTISINDA ALINDI

Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, cumartesi akşamı düzenlenen toplantıda konuyu gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmeler sonrası mahalle sakinleri, uygulamanın kaldırılması yönündeki öneriyi oy birliğiyle kabul etti.

ORTAK GÖRÜŞ ETKİLİ OLDU

Alınan kararın, mahallede yaşayan vatandaşların ortak görüşü doğrultusunda şekillendiği belirtildi. Böylece cenaze sahiplerinin üzerindeki maddi ve manevi yükün azaltılması hedefleniyor.

ALANYA’DA YAYGINLAŞIR MI?

Bu kararın Alanya’daki diğer mahallelerde de benzer tartışmaları gündeme getirebileceği ifade ediliyor.