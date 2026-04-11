Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, çevrede büyük panik yarattı. Kardeşler Manav mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, görev başındaki yunus timine ait motosikletle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı polise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Yoğunluğun yaşandığı noktada ekipler, güvenlik önlemlerini artırarak olası ikinci bir kazanın önüne geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazanın oluş şekli ve ihmal olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı.