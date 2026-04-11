Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da tatil planları hız kazanırken, Ticaret Bakanlığı paket tur satın alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle sözleşme detayları, iptal şartları ve iade süreçleri konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

ALANYA’DA TATİLE YOĞUN İLGİ

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Alanya, yaz sezonu öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşıyor. Artan taleple birlikte tüketici şikayetlerinde de yükseliş dikkat çekiyor.

Yetkililer, özellikle erken rezervasyon döneminde yapılan işlemlerde güvenilir acentelerin tercih edilmesi ve sözleşmelerin detaylı incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Bakanlığa ulaşan başvurulara göre tatil planlarında en sık karşılaşılan sorunlar şöyle sıralanıyor:

- Otelin tanıtımlardaki gibi çıkmaması

- Sunulan hizmetlerin eksik veya ayıplı olması

- Tur iptallerinde ücret iadesinin gecikmesi

İPTAL VE İADE HAKLARINI BİLİN

Tüketiciler, paket turun başlamasına kadar sözleşmeyi feshetme hakkına sahip. 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, vergi ve zorunlu kesintiler dışında ücretin tamamı iade ediliyor.

30 günden daha kısa süre kala yapılan iptallerde ise sözleşmeye bağlı kesintiler uygulanabiliyor. Mücbir sebepler durumunda ise tüketici, belirli masraflar hariç ücretini geri alabiliyor.

Ayrıca tur organizatörü tarafından iptal veya değişiklik yapılması halinde tüketici;

ücretsiz alternatif tur, ücret iadesi veya sözleşmeden cayma hakkını kullanabiliyor.

14 GÜN KURALI UNUTULMAMALI

Yetkililer, iptal ya da cayma durumunda ödenen ücretin en geç 14 gün içinde iade edilmesi gerektiğini hatırlattı.

ONLİNE DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Alanya’da tatil planı yapan vatandaşlara özellikle internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı:

- Sosyal medya ve mesaj yoluyla gelen tekliflere temkinli yaklaşın

- Acentenin resmi kaydını mutlaka kontrol edin

- Ödemeleri sadece resmi internet sitesi üzerinden yapın

BİLİNÇLİ TATİL ÖNEMLİ

Uzmanlar, özellikle yoğun turizm bölgelerinde mağduriyet yaşamamak için sözleşme, broşür ve bilgilendirme belgelerinin mutlaka alınması gerektiğini belirtiyor. Bilinçli hareket eden tüketicilerin daha güvenli ve sorunsuz bir tatil geçirebileceği ifade ediliyor.