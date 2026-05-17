Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşanan acı olay, özellikle tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların karşı karşıya kaldığı ev içi güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Çankaya Mahallesi Name Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Hatice Özsoy (71), duş almak için banyodaki kazan suyunu ısıtmak amacıyla piknik tüpünü kullandı. Ancak tüpten sızdığı değerlendirilen gaz, kısa sürede ölümcül bir tehlikeye dönüştü.

DUŞ HAZIRLIĞI FACİAYLA SONUÇLANDI

Edinilen bilgilere göre Hatice Özsoy, banyo yapmak için suyu ısıtmak amacıyla piknik tüpünü yaktı. Bir süre sonra tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlenen Özsoy, rahatsızlanarak banyoda yere yığıldı. Yalnız yaşadığı için yardım isteyemeyen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

KOMŞULAR GAZ KOKUSUNU FARK ETTİ

Binada yayılan yoğun gaz kokusunu fark eden komşular, Hatice Özsoy’un dairesine giderek kapıyı çaldı. İçeriden herhangi bir yanıt alamayan komşular, durumdan şüphelenerek kapıyı kırıp içeri girdi. Banyoda hareketsiz halde bulunan Özsoy için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre ölümün, piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana gelen zehirlenme sonucu gerçekleştiği üzerinde duruluyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hatice Özsoy’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na gönderildi. Yapılacak otopsi sonucunun ardından ölüm nedeni netlik kazanacak.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Bu olay, evlerde sıcak su sağlamak için kullanılan geçici ve denetimsiz yöntemlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle piknik tüpü gibi kapalı alanlarda kullanımı riskli ekipmanlar, gaz sızıntısı ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle ciddi can kayıplarına yol açabiliyor. Alanya, Antalya ve çevresinde de benzer yöntemleri kullanan vatandaşların uzmanların güvenlik uyarılarını dikkate alması önem taşıyor.