Gazipaşa’da kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, güvenlik güçlerini zan altında bırakan ciddi iddialar yargıya taşındı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli Astsubay O.E., nüfuzunu kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle mercek altına alındı.
SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR
"Rüşvet" ve "tehdit" suçlamalarıyla hakkında şikayetlerin arttığı O.E. için Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli astsubayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılan O.E. hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
ALANYA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemenin kararı sonrası tutuklanan Astsubay O.E., Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Bölgede şok etkisi yaratan olayla ilgili adli soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.