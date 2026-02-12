Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yaklaşık 5 metrelik uçuruma düştü. Kazada 70 yaş üstü iki kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. İlçeye bağlı Aydın Mahallesi’nde yaşanan olayda kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan yaşlı çift yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET UÇURUMA DÜŞTÜ

Kaza, akşam saatlerine doğru Aydın Mahallesi Mehmet Aydın Caddesi 14020 Sokak üzerinde oldu. Edinilen bilgilere göre Mustafa Y. (74) yönetimindeki motosiklet, henüz netleşmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı düştü.

Çevrede bulunan vatandaşlar sesi duyunca hemen koştu. İlk anda ne olduğu pek anlaşılmadı, sonra motosikletin aşağıda olduğu fark edildi.

YARALI ÇİFT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada sürücü Mustafa Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Y. (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri Gazipaşa motosiklet uçurum kazası ile ilgili inceleme başlattı.