Gazipaşa’da araç içinde yanmış halde bulunan Hacı Ali Tuncer’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

ARAÇ İÇİNDE YANMIŞ CESET BULUNDU

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde dün akşam saat 22.00 sıralarında gelen araç yangını ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, 07 HZV 34 plakalı araçta bir erkeğin yanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, araç ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu tespit edildi. Araçtaki yangının şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Gazipaşa’da yaşayanlar için bu soru işareti, gecenin ilerleyen saatlerinde ilçede konuşulan tek konu oldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö., JASAT ekipleri tarafından Alanya’nın Kestel Mahallesindeki bir evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor. Bir araç… Karanlık bir yol… Ve geride kalan sorular.