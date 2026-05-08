Alanya’nın tanınan işletmelerinden Öztürk Baba Restaurant, önceki gün samimi bir dostluk buluşmasına ev sahipliği yaptı. İşletme sahibi Öztürk Kolcuoğlu, öğle yemeğinde Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’i ağırladı.

Uzun yıllara dayanan dostlukları bulunan ikili, Alanya’nın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Adana’dan başlayan dostluklarını Alanya’da da sürdüren Kolcuoğlu ve Sağer, öğle yemeğinde birlikte ciğer keyfi yaptı.

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİLER

Sıcak ve samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada, eski dostlukların verdiği içtenlik dikkat çekti. Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Prof. Dr. Turan Sağer ile Öztürk Kolcuoğlu, geçmiş anılarını konuşarak eski günleri yad etti.

Alanya’nın güzel havasının da eşlik ettiği öğle buluşmasında dostluk sohbetleri uzun süre devam etti. Samimi karelerin ortaya çıktığı buluşmada, misafirperverlik ve dostluk ön plana çıktı.

MANZARA VE LEZZET BİR ARADA

Alanya’da özellikle manzarası ve yöresel lezzetleriyle bilinen Öztürk Baba Restaurant, kentte hem yerli hem de yabancı misafirlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Gerçekleşen öğle yemeğinde ikili, restoranın sevilen lezzetlerinden olan ciğer menüsünü tercih etti. Keyifli sohbet eşliğinde geçen buluşma, dostluk fotoğraflarıyla da renkli anlara sahne oldu.

ALANYA’DA DOSTLUK BULUŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Alanya’da iş, akademi ve sosyal yaşamın önde gelen isimlerinin bir araya geldiği dostluk buluşmaları kent yaşamına renk katmaya devam ediyor. Özellikle şehrin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen bu tür organizasyonlar, Alanya’nın sosyal yaşamındaki sıcak atmosferi de gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Turan Sağer ile Öztürk Kolcuoğlu’nun buluşması da samimiyetin ön planda olduğu özel anlardan biri olarak hafızalarda yer aldı. Cemali Aydınoğlu