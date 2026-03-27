Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün devrilmesi, cuma akşamı kentte büyük endişe yarattı. Kaza, Altınkale Mahallesinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, Mustafa Oğuz yönetimindeki 07 C 4119 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.

OTOBÜS BİR ANDA DEVRİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk işlemleri başlatıldı.

Döşemealtı'nda yaşanan bu kaza, özellikle kamu personelini taşıyan servis araçlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Antalya'da her gün yüzlerce kişi işe gidiş gelişte servis kullanıyor. Bu yüzden benzer kazalar yalnızca yolcuları değil, ailelerini de doğrudan etkiliyor. Bir anda... bütün düzen değişebiliyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre yaralanan 16 kişinin sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı açıklama henüz paylaşılmadı. Ancak yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Antalya'da son dönemde trafik güvenliği tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Özellikle vardiyalı çalışan personelin taşındığı güzergahlarda sürüş güvenliği, yol şartları ve servis denetimleri yeniden konuşuluyor. Bu kazanın ardından da gözler hazırlanacak resmi rapora çevrildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek. İlk bilgi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yönünde. Yetkililerin olay yerindeki çalışmasının ardından kazaya ilişkin daha ayrıntılı bilginin paylaşılması bekleniyor.