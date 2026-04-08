Şampiyonlar Ligi öncesi tribünlerden yükselen tartışmalı tezahürat sosyal medyada gündem oldu. Olay, daha önce İspanya - Mısır maçında yaşanan benzer tartışmayı yeniden alevlendirdi.

AYNI SLOGAN YENİDEN GÜNDEMDE

Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde oynanan Real Madrid - Bayern Münih maçı öncesinde tribünlerden yükselen bir tezahürat, kısa sürede tartışma yarattı. Daha önce İspanya - Mısır maçında duyulan ve büyük tepki çeken sloganın benzerinin bu karşılaşma öncesinde de dile getirildiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tribünlerdeki bazı grupların attığı sloganın özellikle dini hassasiyetler üzerinden tartışmalara neden olduğu görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İLK TEPKİLER İSPANYA - MISIR MAÇINDA GELMİŞTİ

Benzer tezahüratın ilk olarak İspanya ile Mısır arasında oynanan karşılaşmada duyulması, uluslararası düzeyde eleştirilere neden olmuştu. O dönemde sosyal medya kullanıcıları ve bazı spor yorumcuları, bu tür söylemlerin sporun birleştirici ruhuna zarar verdiğini dile getirmişti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Real Madrid - Bayern Münih maçı öncesinde yeniden gündeme gelen olay sonrası, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim bu tür tezahüratların kabul edilemez olduğunu savunurken, bazıları ise olayın abartıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili kulüplerden ya da UEFA’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak benzer olayların tekrarlanması, futbolda tribün kültürü ve sınırları konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bir taraftarın sosyal medyada yazdığı kısa bir yorum dikkat çekti: “Maç izlemeye geliyoruz, böyle şeyler duyunca insanın keyfi kaçıyor…”

Aslında tribünlerdeki bu tarz söylemler yeni değil ama… yine de her seferinde başka bir tartışmanın kapısını açıyor.

FUTBOLDA SINIRLAR NEREDE BAŞLIYOR?

Uzmanlara göre, spor karşılaşmalarında kullanılan dilin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerekiyor. Özellikle uluslararası organizasyonlarda yaşanan bu tür olayların, sadece sporla sınırlı kalmayıp toplumsal etkiler de doğurabileceği ifade ediliyor.

Gözler şimdi UEFA’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi.