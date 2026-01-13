Antalya’da komşusuna elektrikli düzenekle saldıran sanık, “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ CEZA

Antalya’da yaşanan olayda, komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen 52 yaşındaki Serhan Kaynar, Mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

“KORKUTMAK İSTEDİM” SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Kaynar, düzenekte kullanılan çivilerin paslı olduğunu ve amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme, eylemin niteliği ve deliller doğrultusunda bu savunmayı kabul etmedi.

MAĞDUR: “ARTIK EVİME HUZURLA GİDEBİLİRİM”

Mağdur Tezcan K., mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, bir yıldır süren davanın sonuçlanmasının ardından kendisini güvende hissettiğini söyledi. Karardan memnun olduğunu belirten Tezcan K., sanığın ceza almasının kendisi için önemli bir rahatlama olduğunu ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Antalya’nın Varlık Mahallesinde meydana geldi. Sanık Serhan Kaynar’ın, 7 Ekim 2024’te komşusunun kapısına tiner dökerek ateşe verdiği, ardından tutuklandığı öğrenildi. Daha sonra sağlık raporu gerekçesiyle tahliye edilen Kaynar’ın, 27 Aralık 2024’te bu kez çivilerle hazırlanmış elektrikli düzenek ile apartman merdivenlerinde saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuların yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası yeniden tutuklanan sanık hakkında açılan davada mahkeme, eylemi “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirdi.