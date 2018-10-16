'En cimri başkan benim'

PLAN ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2019 Yılı Gelir Gider tahmini bütçesi 59 milyon olarak belirlendi. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, "Bütçemizde bu yıl muazzam bir artış yaptık. Hedefimiz bu yıl bütçeyi gerçekleştirmek. İnşallah bu bütçe gelirleri içerisinde otel ruhsatları olacak, otel harçları olacak. Çünkü bu konularda artık son noktaya geldik. Emlak gelirlerimiz olacak. Ancak en önemlisi otel iskan ve ruhsat gelirleri bu bütçeyi yakalamamızı sağlayacak. Bütçemizi yüzde 80 oranında tutturmak istiyoruz. Bütçe arttıkça yatırımımız artacak. Daha çok hizmet yapacağız. Bu çok cesurca hazırlanmış bir bütçedir. Özel Kalem bütçesinde benim şahsi kullanımım belli, 100 bin lira bile yoktur. Arkadaşlar öyle uygun görmüşlerdir. Biz 4,5 yıldır Gazipaşa Belediyesi'nde şahsi bütçe kullanımında en cimri davranan belediye başkanıyım. Bindiğimiz arabayı görüyorsunuz. Diğer belediye başkanları en lüks arabalara binerken biz şu anda kullandığımız araç ile gidiyoruz, gurur duyuyorum. Bizim koltuk hevesimiz yok, biz hizmet yapacağız" dedi.

BÜTÇEDEN BİRİMLERE AYRILAN PAYLAR

2019 Yılı tahmini bütçede, Özel Kalem'e 6 milyon 800 bin lira, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 285 bin lira, Fen İşleri Müdürlüğü'ne rekor bir artışla 30 milyon 410 bin lira, Mali Hizmet Müdürlüğü'ne 4 milyon 260 bin lira, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne 4 milyon 710 bin lira, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne 2 milyon 300 bin lira, Zabıta Müdürlüğü'ne 3 milyon 285 bin lira, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 1 milyon 650 bin lira ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 4 milyon 700 bin lira, Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne 100 bin lira ve İşletme ve iştirakler Müdürlüğü'ne 500 bin lira tahmini gider bütçesi ayrıldı. 2019 Yılı Gelir Gider Tahmini Bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

