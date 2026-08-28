AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetiminde hem sahada hem de teşkilat içinde yoğun bir mesai harcadı. Alanya genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, ziyaretler ve toplantılar haftaya damgasını vurdu.

​SAHA VE YOL ÇALIŞMALARI İNCELEMESİ

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, ANT İnşaat Çayarası Yol Şantiyesi’ni ziyaret ederek devam eden yol ve tünel çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyen Tavlı, projelerin Alanya için önemine vurgu yaptı.

​YAYLA ŞENLİKLERİ VE SOSYAL BULUŞMALAR

​Yoğun saha temposu içerisinde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren AK Parti teşkilatı, geleneksel etkinlikleri de ihmal etmedi. İlçe Başkanı Tavlı ve teşkilat üyeleri 2. Şıhlar Çayarası Yörük Şenliği’ne katılım sağladı. Kertili ve Kısa ailelerinin evlatları Sıla ve Murat çiftinin düğün merasimine iştirak edilerek genç çiftin mutluluğu paylaşıldı.

​TEŞKİLAT İÇİ DİNAMİKLER VE İSTİŞARE TOPLANTILARI

​Parti içi uyumu ve hazırlıkları üst düzeyde tutan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, hafta boyunca çok sayıda kurumsal toplantı gerçekleştirdi: Haftalık Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

​Partinin önceki dönem yöneticilerinden Ali Özer teşkilatta ağırlandı; eşinin üye kaydı yapılarak AK Parti ailesine katılımı sağlandı. İlçe Koordinatörü Mehmet Emin Altay, mahalle başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimlerinin katılımıyla İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

​Teşkilat Başkanı Celil Topal öncülüğünde mahalle başkanları ile istişare toplantısı yapıldı.

​İlçe Başkan Vekili Baran Demiral ve teşkilat mensupları Alanya Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Antalya İl Başkanı Ali Çetin başkanlığında İlçe Başkanları Toplantısı gerçekleştirilerek teşkilat yapısı, saha çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası değerlendirildi. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, geride bıraktığı haftada hem saha dinamiklerini güçlü tuttu hem de geleneksel nöbetçi başkan uygulaması ile Alanya halkının her sorununda çözüm kapısı olmayı sürdürdü.

​ YENİ PARTİ

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü hem saha çalışmalarını hem de parti içi demokrasi süreçlerini aralıksız sürdürdü. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetimi, Alanya’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek yeni nesil siyaset anlayışını sahaya yansıttı.

​YAYLA ŞENLİKLERİ VE HALK BULUŞMALARI

​Yeni Parti teşkilatı hafta sonu vatandaşlarla iç içe bir program gerçekleştirdi: Milletvekili Aykut Kaya, belediye meclis üyeleri, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yöneticiler, 2. Şıhlar Çayarası Şenlikleri’ne katılarak vatandaşlarla buluştu ve yörenin dayanışma ruhunu paylaştı. Konaklı halkıyla bir araya gelen heyet, vatandaşların görüşlerini dinleyerek Yeni Parti’nin hedeflerini anlattı ve yoğun ilgi gören kurucu üye kayıtlarını sürdürdü.

​TARİHLİ ANMA VE KURUCU ÜYE SÜRECİ

​Sakarya Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü vesilesiyle yayımlanan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı. Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü'nün kuruluş sürecinde 1799 kurucu üye kaydı tamamlandı. Yeni nesil siyasetin temeli olan, söz ve karar süreçlerinde doğrudan yer alacak kurucu üyelerin listesi ilçe binasında askıya çıkarıldı.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE KENT KONSEYİ

​Alanya Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlanarak, yeniden başkanlığa seçilen Nurhan Özcan ve yeni yönetim kuruluna başarı dilekleri iletildi. Yeni Parti hem sahada kurduğu birebir temaslar hem de tamamlanan kurucu üye önseçimi hazırlıklarıyla Alanya’da adım adım güçlenmeye devam eden dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

MHP

​MHP, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan liderliğinde, teşkilat içi toplantılardan sivil toplum buluşmalarına, vefa ziyaretlerinden İl Kongresi hazırlıklarına kadar pek çok faaliyet gerçekleştirildi.

​VEFA VE SOSYAL BULUŞMALAR

​MHP teşkilatı, ahde vefa örnekleri ve sosyal programlarla Alanya halkının yanında yer aldı:

​İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan; Yönetim Kurulu Üyesi Bedia Giritoğlu ve eşi Yalçı Mahalle Muhtarı İbrahim Giritoğlu’nun ebediyete irtihal etmiş aile büyükleri için düzenlenen yemek ve dua programına, önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldı. Alanya Gaziantepliler Derneği Başkanı Murat Üstüner ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Türkdoğan'ı makamında ziyaret ederek Alanya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşların durumu hakkında istişarede bulundu.

​TARİHİ ANMALAR VE TEŞKİLAT İÇİ TOPLANTILAR

​Sultan Alparslan liderliğinde kazanılan ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde zafe4in kahramanları rahmet ve minnetle anıldı. Başkan Mustafa Türkdoğan başkanlığında divan kurulu ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

​YOĞUN MAKAM ZİYARETLERİ

​Hafta boyunca Alanya'nın farklı kesimlerinden gelen pek çok ismi makamında ağırlayan MHP teşkilatında yoğun bir kabul trafiği yaşandı: Pazarcı esnaflarından Geçmiş Dönem Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Ahmet Edişmen ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. ALKÜ Öğretim Görevlisi ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Dr. Oğuzhan Çelik ziyarette bulundu. Soğukpınar Mahalle Başkanı Mehmet Şengöz mahalle hakkındaki konuları istişare etmek üzere konuk oldu. Ukrayna Çerkası Devlet Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydın Novruzoğlu heyetiyle birlikte ziyarette bulundu. Avsallar mahallesinin emektarı Ali Sakin ziyarette bulunarak hediyelerini takdim etti. Bursa Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Emrah Kesmez, iş insanları Müslüm Acar ve Akın Kavi, yönetim kurulu üyesi Şemsettin Erol ile Başkan Türkdoğan'ı ziyaret etti.

​İL KONGRESİ DAVETİ

​6 Eylül 2026 Pazar günü Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Olağan İl Kongresi için tüm vatandaşlara katılım çağrısında bulunuldu. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, kabul ettiği yoğun ziyaret trafiği ve sahada sürdürdüğü temaslarla temposu yüksek bir haftayı daha tamamladı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde hem saha çalışmalarını hem de parti içi istişarelerini aralıksız sürdürdü.

​YAYLA ŞENLİKLERİ VE ESNAF ZİYARETLERİ

​İYİ Parti teşkilatı, hafta sonu Alanya'nın yaylalarında vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi:

​Başkan Hilmi Er, yönetim kurulu üyeleri ve partililer 2. Şıhlar Çayarası Yayla Şenlikleri’ne katılım sağladı. Çayarası esnafı ziyaret edilerek sorunları dinlendi. Esnafın çerçeve yasa ile ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirmesi üzerine, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ve İYİ Parti’nin bu konudaki kararlı duruşu ve mücadelesi paylaşıldı. Yayla kültürünün yaşatılmasına katkı sunan Şıhlar Mahallesi Muhtarı Hilmi Türker ve ekibine teşekkür edildi.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE KENT KONSEYİ

​Başkan Hilmi Er ve başkan yardımcıları, Alanya Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve yeni yönetim kurulu tebrik edilerek başarı dilekleri iletildi.

​TEŞKİLAT İÇİ ÇALIŞMALAR VE ÖNEMLİ GÜNLER

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek parti içi çalışmalar masaya yatırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan Zafer Haftası, Başkan Hilmi Er imzalı yayımlanan özel bir mesajla kutlandı. Milli günlere gösterilen hassasiyet dini günlerde de yinelendi; Başkan Er, tüm Alanya halkının ve İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutlayarak sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı hem sahada vatandaşların nabzını tuttuğu hem de kurumsal ve milli hassasiyetleri ön planda tuttuğu yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​ SAADET PARTİSİ

​Alanya siyasetinin en dinamik ve sert muhalefet yapan aktörlerinden Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca yönetiminde gündemi belirleyen bir haftayı geride bıraktı.

​EKONOMİ VE ÜRETİM ODAKLI ELEŞTİRİLER

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, iktidarın ekonomi ve sanayi politikalarını sert bir dille eleştirerek şu tarihi ve güncel kıyaslamalarda bulundu: 1973 CHP koalisyonu döneminde TUSAŞ Uçak Fabrikası’nın temelinin atıldığını, 1976 yılında ise Demirel koalisyonuyla Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Tümosan gibi 70 ağır sanayi tesisinin planlanıp temelinin atıldığını hatırlattı.

​Bu devasa tesislerin 1978'de hiç borçlanmadan ve milli imkanlarla bitirildiğini vurgulayan Sarıca, AK Parti döneminde ise önceki hükümetlerin yaptığı tesislerin özelleştirilerek satıldığını ve son 23 yılda bu çapta yatırımların bulunmadığını savundu.

​SOSYAL YARAYA PARMAK: YAŞLI NÜFUS VE HUZUREVLERİ

​Alanya'daki sosyal ihtiyaçlara dikkat çeken Başkan Sarıca, önemli bir çağrıda bulundu:

​Alanya'da 65 yaş üstü nüfusun 35 bin civarında olduğuna dikkat çeken Sarıca, mevcut huzurevlerinin bu nüfusa yetersiz kaldığını belirtti. İlçedeki huzurevi sayılarının artırılması ve mevcut hizmet kalitelerinin yükseltilmesi için yerel ve merkezi idareye çağrı yaptı.

​TEŞKİLAT İÇİ ÇALIŞMALAR VE DİVAN TOPLANTISI

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, ağustos ayı İlçe Divan Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

​Antalya Teşkilat Başkanı Ahmet Pişirici ve Antalya Alanya Sorumlusu Ramazan Metin’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda teşkilat içi hedefler masaya yatırıldı. Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, ekonomi vurguları, sosyal sorumluluk projeleri ve teşkilat çalışmalarıyla yine adından söz ettiren yoğun bir haftayı tamamladı.

​ YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Alanya siyasetinde saha odaklı ve yerel hizmet anlayışıyla öne çıkan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar liderliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

​MEVLİT KANDİLİ MESAJI

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, Mevlit Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. İslam aleminin ve Alanya halkının mübarek Mevlit Kandili’ni tebrik eden Dündar, bu anlamlı gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

​MAHALLE MUHTARLARIYLA İSTİŞARE VE YEREL HİZMET VURGUSU

​Yeniden Refah Partisi, Alanya’nın mahallelerindeki sorunları mercek altına aldı: İlçe Başkanı Burhan Dündar, Alanya’daki mahalle muhtarlarıyla düzenlenen özel buluşmada bir araya geldi. Programda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen kronikleşmiş konular ele alındı. Muhtarların halkla en doğrudan teması kuran temsilciler olduğunu vurgulayan Dündar, hızlı ve doğru çözüm üretebilmek adına muhtarlarla güçlü ve sürekli bir iletişim kanalı kuracaklarını belirtti. Buluşmada yerel siyasete dair net bir mesaj veren Dündar, “Hizmetin partisi, siyaseti olmaz. Bizim önceliğimiz Alanya’ya ve hemşerilerimize hizmettir” diyerek anlayışlarını ortaya koydu. Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, hem sahada mahallelerin nabzını tuttuğu çalışmaları hem de parti içi koordinasyonuyla dolu dolu bir haftayı daha tamamlamış oldu.

​ ANAHTAR PARTİ

Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş yönetiminde hem saha çalışmalarını hem de parti içi faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

​YAYLA BULUŞMALARI VE YÖRÜK KÜLTÜRÜ

​Anahtar Parti teşkilatı, Alanya'nın yaylalarında vatandaşlarla bir araya gelerek geleneksel bağları güçlendirdi: Başkan Abdullah Akkuş ve yönetimi, Dim Yalçı Mahalle Muhtarı İbrahim Giritlioğlu’nun Kaplanhanı Yaylası’nda düzenlemiş olduğu yemek organizasyonuna katılım sağladı. Şıhlar Çayarası Yörük Şenlikleri’nde vatandaşlarla buluşan heyet, yöresel kültürün yaşatılmasına destek verdi. Başkan Akkuş şenlikte yaptığı açıklamada, “Yörük kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan; bizi köklerimize, özümüze ve birbirimize bağlayan bu güzel buluşmalar, en kıymetli değerlerimizdendir” diyerek kültürel değerlere sahip çıkacaklarını vurguladı.

​TARİHİ ANMALAR VE KANDİL MESAJI

​26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıl dönümü vesilesiyle Başkan Akkuş tarafından yayımlanan mesajda, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Vatanın bedel ödenen bir emanet olduğu vurgulandı. Mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla yayımlanan mesajda ise Alanya ve tüm İslam aleminin kandili kutlanarak sağlık, huzur ve kardeşlik temennisinde bulunuldu.

​KENT KONSEYİ KATILIMI

​Başkan Abdullah Akkuş ve yönetimi, Alanya Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katılım sağlayarak kentin ortak akılla yönetilmesi süreçlerine destek verdi. Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, geleneklerin yaşatılmasına verdiği önem, milli günlere olan hassasiyeti ve saha çalışmalarıyla dolu dolu bir haftayı daha geride bıraktı.

​ ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Fikret Türkoğlu ve ekibinin öncülüğünde yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE KARŞI ÇIKIŞ

​Başkan Fikret Türkoğlu, iç ve dış gelişmelere dair değerlendirmelerinde partisinin "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı duruşunu bu hafta da sert bir dille sürdürdü. Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın uyarılarının haklılığının anlaşıldığını belirten Türkoğlu, vatandaşları Türk milleti adına verilen bu tarihi mücadeleye ve Zafer Partisi'ne katılmaya davet etti.

​26 AĞUSTOS VE PARTİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

​Türkoğlu, 26 Ağustos tarihinin Türk milleti için taşıdığı üç önemli dönüm noktasını vurguladı:

​1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının açılması, 1922 Büyük Taarruz ile bağımsızlığın yeniden tesisi, 2021 yılında Zafer Partisi'nin kurularak Türk milliyetçiliğinin siyasi alanda temsil edilmeye başlanması.

​Başkan Türkoğlu, Zafer Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, Atatürk ilke ve inkılaplarını, hukukun üstünlüğünü ve milli egemenliği savunmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

​Başkan Türkoğlu, parti içi organizasyonlar, basın açıklamaları ve saha çalışmalarıyla yoğun bir haftayı geride bıraktı.