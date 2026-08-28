ÇOĞU zaman günlük hayatın temposuna bağlanan nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler, kalbin çalışma düzenini etkileyen tümörlerden de kaynaklanabiliyor. Kalbin içinde gelişen bazı tümörler büyüdükçe kan akışını engelleyebiliyor ve hastalarda bacaklarda şişlik, nefes darlığı ve belirgin halsizlik gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, kalp tümörlerinin nadir görülmesine rağmen yeni başlayan nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Korhan Erkanlı, yeni başlayan ve nedeni açıklanamayan söz konusu şikayetlerin basit kalp tetkikleriyle araştırılmasının erken tanı açısından önemli olduğunu aktardı. Erkanlı, iyi huylu tümörlerde cerrahi tedavinin yüz güldürücü sonuçlar verebildiğini ve ameliyat sonrasında tümörlerin yeniden ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Kalbin kötü huylu tümörlerinin ise farklı bir klinik tablo oluşturduğuna dikkati çeken Erkanlı, "Kötü huylu tümörler, maalesef çok hızlı seyreden tümörler. Cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi gibi tedavi süreçleri de gerekebiliyor." ifadesini kullandı. Erkanlı, hastaların tek bir branş tarafından değil, farklı uzmanlık alanlarının değerlendirmesiyle ele alınmasının önem taşıdığını belirterek, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve deneyimli kalp damar cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesinin tedavi başarısını artırabildiğini vurguladı.

Kalp tümörleri arasında miksomanın sık karşılaşılan ve iyi huylu tümörlerden biri olduğunu kaydeden Erkanlı, bu tümörlerin kalbin içerisinde büyüyerek kan akımını engelleyebildiğini anlattı. Miksomanın oluşturabileceği belirtilere değinen Erkanlı, şunları kaydetti:

"Ayakta şişlik, nefes darlığı, çabuk yorulma ve erken yorulma gibi şikayetler bunun ilk göstergeleri olabilir. İleri aşamalarda hasta nefes alamayacak hale kadar gelebilir. Basit bir EKO tetkikiyle bu tümörlerin tanısına ulaşmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle yeni gelişen nefes darlığı veya erken yorulma gibi şikayetleri olan kişilerin değerlendirilmesinde fayda var."

Kaynak: AA