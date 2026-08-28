Alanya Üniversitesi, bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan YÖK Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üniversitenin akademisyenleri, Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek geleceğin meslekleri ve teknolojik dönüşüm üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çalışma hayatında yaşanan değişimler ve gelecekte ön plana çıkması beklenen yetkinlikler konuşuldu. Özellikle yapay zeka ve akıllı teknolojilerin yalnızca yeni iş alanları oluşturmadığı, mevcut mesleklerin yapısını da önemli ölçüde dönüştürdüğü vurgulandı.

AKADEMİSYENLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Etkinliğe Alanya Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karagöz ile Dr. Öğr. Üyesi Pelin Uymaz katıldı. Akademisyenler, kendi çalışma alanlarından hareketle teknolojik gelişmelerin meslekler ve toplum üzerindeki etkilerini öğrencilere anlattı.

Programda “Yapay Zeka Çağında Yaratıcılığın ve Kültür Endüstrilerinin Geleceği” ile “Akıllı Teknolojiler, Değişen Meslekler ve İnsan Odaklı Bakım” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA MESLEKLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Etkinliğin önemli gündem maddelerinden biri yapay zekanın çalışma hayatında meydana getirdiği değişim oldu. Yapay zeka ve akıllı teknolojilerin hızla yaygınlaşmasıyla bazı görevlerin dönüşürken yeni uzmanlık ve çalışma alanlarının da ortaya çıktığı ifade edildi.

Teknolojik dönüşümün yalnızca “yeni meslekler” üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Mevcut mesleklerde kullanılan yöntemlerin, çalışma modellerinin ve çalışanlardan beklenen yetkinliklerin de teknolojiyle birlikte değiştiği anlatıldı.

Bu nedenle geleceğin çalışma hayatına hazırlanacak gençlerin teknolojiyi kullanabilmenin yanı sıra değişime uyum sağlama, yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve insan odaklı yaklaşım gibi becerilerinin de önemini koruyacağı üzerinde duruldu.

YARATICILIK VE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ ELE ALINDI

Programda yapay zekanın yaratıcılık ve kültür endüstrileri üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Teknolojinin içerik üretiminden tasarıma kadar birçok alanda yeni imkanlar oluşturduğu, bununla birlikte insan yaratıcılığının gelecekteki konumunun da önemli bir tartışma başlığı haline geldiği aktarıldı.

Akıllı teknolojilerin insan hayatına daha fazla dahil olmasıyla birlikte teknoloji ve insan arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği de öğrencilerle paylaşıldı.

ÖĞRENCİLER MERAK ETTİKLERİNİ SORDU

Sunumların ardından etkinlik karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti. Öğrenciler, gelecekte tercih edebilecekleri mesleklerden yapay zekanın oluşturabileceği yeni çalışma alanlarına kadar merak ettikleri konuları akademisyenlere yöneltti.

Gençlerin soruları ve görüşleri üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmelerle öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer tercihlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Alanya Üniversitesi, bilim iletişimi çalışmaları kapsamında gençleri akademik ve bilimsel bilgiyle buluşturan, değişen dünyaya ve geleceğin çalışma hayatına ilişkin farkındalıklarını destekleyen etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.