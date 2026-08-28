Korkuteli Güreş Ağası Sabri Gülel tarafından hazırlanan, Korkuteli Belediyesi ve Belediye Başkanı Saniye Caran’ın destekleriyle uygulanan proje kapsamında ilçeye gelen turistlere, rehberler eşliğinde Korkuteli’nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor. Programın önemli bölümlerinden birini ise yağlı güreş oluşturuyor.

İLK KEZ YAĞLI GÜREŞ İZLEDİLER

Proje kapsamında Yağlı Güreş Müzesi’ni ziyaret eden turistler, Türk yağlı güreşinin tarihini ve önemli başpehlivanların hikâyelerini inceledi. Müzedeki geleneksel güreş ekipmanlarını da yakından gören ziyaretçiler, ardından düzenlenen özel gösteri güreşlerini takip etti. Cazgırın anonsları, davul ve zurna eşliğindeki peşrev, kispet giyilmesi ve yağlanma gibi geleneksel ritüelleri yakından izleyen turistler, ilk kez bir yağlı güreş mücadelesinin atmosferine tanıklık etti. Turistlerin güreşçilere ve müsabakalara ilgi gösterdiği görülürken, etkinliğin Türk kültürünü tanımaları açısından farklı bir deneyim sunduğu belirtildi.

HEDEF, GÜREŞİ TURİZM DENEYİMİNE DÖNÜŞTÜRMEK

“Gelenekten Geleceğe” projesiyle yağlı güreşin turistlere tanıtılması ve geleneksel sporun turizm deneyiminin bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Korkuteli’ni gezen turistlerin, Yağlı Güreş Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi öğrenmeleri ve ardından gösteri güreşlerini izlemeleri sağlanıyor. İlçeye hafta sonu gelecek turistlerle birlikte projeye katılımın artması bekleniyor.

ASİL BULUŞMA 30 AĞUSTOS’TA

Turistlerin yağlı güreşle buluşmasının en önemli aşamasını ise 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 35. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri oluşturacak. Organizasyon kapsamında turistler için özel bir tribün oluşturulacak. Daha önce gösteri güreşlerini izleyen ziyaretçiler, bu kez başpehlivanların mücadele ettiği gerçek müsabakaları tribünden takip edecek. Turistler, cazgırın anonslarından davul-zurna seslerine, peşrev ve yağlanma ritüellerinden başpehlivanların mücadelesine kadar yağlı güreşin geleneksel atmosferini bir arada yaşama fırsatı bulacak.

Proje ile turistlerin yağlı güreşin yalnızca tarihini öğrenmeleri değil, geleneksel sporu yerinde izleyerek doğrudan deneyimlemeleri hedefleniyor. Müzede başlayan ziyaretlerin gösteri güreşleriyle devam etmesi ve 30 Ağustos’taki organizasyonla gerçek müsabaka deneyimine dönüşmesi planlanıyor. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi