ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında kentin geleceğine yön verecek dev altyapı vizyonunu paylaştı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız ilçedeki 7 arıtma tesisinde süren revizyonlar, deniz temizliği denetimleri ve hayata geçirilecek ileri arıtma teknolojilerini detaylandırdı.

‘SAHİLLERİMİZDE ASAT KAYNAKLI KİRLİLİK YOK’

Toplantıda konuşan ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Alanya basınıyla bir araya gelerek hem kapasitesi artırılan tesisleri yerinde incelediklerini hem de bölgeye yapılan yatırımları aktardıklarını belirterek şunları söyledi: "ASAT, 2560 sayılı yasa kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve bunların sürdürülebilir biçimde yaşam bulması için mücadele ediyor. Arıtma tesislerimizin sağlıklı çalışması adına 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyoruz. Alanya bölgesinde 7 arıtma tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerimizin kapasitelerini artırıyor, çalışma sistematiğini modernleştiriyor ve ekipmanlarının teknolojik yapısını güncelliyoruz. Basınımızın özellikle sorduğu deniz kirliliği ve arıtma tesislerinin rolüne ilişkin sorulara da açıklık getirdik. Tesislerimizin hem sayısal kabinlerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem Mavi Bayrak yetkilileri hem de ASAT’ın kendi laboratuvarları bünyesinde denetlendiğini, saat başı numuneler alınarak sistemimizde yayınlandığını aktardık. Sahillerimizde ve denizlerimizde ASAT kaynaklı, arıtma tesislerimiz kaynaklı herhangi bir kirlilik bulunmadığını paylaştık. Çalışmalarımızı bu çerçevede kararlılıkla sürdürüyoruz."

BASIN MENSUPLARINA TESİS GEZDİRİLDİ, NUMUNELERLE ANLATILDI

Toplantının ardından basın mensuplarına Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve ana terfi istasyonu gezdirilerek sahadaki işleyiş yerinde aktarıldı. İlçenin tüm kanalizasyon atığının ilk toplandığı terfi merkezinde; atıkların ayrıştırma ızgaralarından geçişi, kotun 2 metre aşağıya çekilmesiyle geri tepme ve koku riskinin nasıl ortadan kaldırıldığı ile bin 300 metreküp kapasiteli pompaların çalışma sistemi gazetecilere gösterildi. Tesisin havuzlar bölümünde ise arıtma aşamaları canlı olarak sergilendi; tesise ilk giren ham atık su, havalandırma havuzlarındaki çamurlu su ve son aşamada arıtılarak denize deşarj edilmeye hazır hale gelen temiz sudan eş zamanlı numuneler alınarak aradaki fark basın mensuplarına uygulamalı olarak gösterildi.

MERKEZ ARITMANIN KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ

Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde 300 milyon liranın üzerindeki yatırımla SBR sisteminin modernize edildiğini ve koku sorununun giderildiğini belirten Osman Yıldız, tesisin günlük kapasitesinin 15 bin metreküp artırıldığını açıkladı. Alanya’nın uzun vadeli ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 7 milyar TL büyüklüğündeki Yeni Merkez Arıtma Tesisi projesinin ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na sunulduğunu belirten Yıldız, idari ve mali süreçlerin 2029’a kadar tamamlanmasının ve tesisin 2029-2032 yılları arasında kademeli olarak inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

KONAKLI VE MAHMUTLAR’A MEMBRAN TEKNOLOJİSİ

Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde 1,2 milyar TL maliyetli ikinci etap ihale hazırlığının sürdüğünü belirten Yıldız, projede yer alacak membran teknolojisi sayesinde arıtılmış suların denize bırakılmak yerine refüj ve peyzaj alanlarının sulanmasında değerlendirileceğini ifade etti.

Mahmutlar’daki tesisin kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmak için önümüzdeki 8-10 ay içinde 700 milyon TL’lik ilk etap membran yatırımı yapılacağını aktaran Yıldız, elde edilen nitelikli suyun bölgedeki muz bahçelerinde tarımsal sulama amacıyla kullanılacağını bildirdi. Mahmutlar için uzun vadeli hedefin ise 4 milyar TL’lik yatırımla günlük 100 bin metreküplük arıtma kapasitesi olduğu paylaşıldı.



DEMİRTAŞ VE OBA İÇİN ADIMLAR ATILDI

Demirtaş bölgesindeki arsa işgali nedeniyle süren yargı süreci sonuçlanana kadar 195 milyon liralık yatırımla taşınabilir paket arıtma tesisinin 2027’de devreye alınacağı, ardından 725 milyon TL’lik kalıcı tesisin inşa edileceği açıklandı. Kapasite sorunu bulunmayan Oba Atıksu Arıtma Tesisi’nde ise nüfus projeksiyonlarına paralel olarak ön arıtma, çöktürme ve derin deniz deşarj ünitelerinin yenileneceği, ilerleyen süreçte havuzların üzerinin kapatılarak sosyal alana dönüştürüleceği belirtildi.

DENİZ TEMİZLİĞİ 24 SAAT DENETİM ALTINDA

Sahillerde ASAT kaynaklı herhangi bir kirlilik bulunmadığının altını çizen yetkililer, tesis çıkışlarından saat başı alınan numunelerin kapalı dolaplarda korunarak düzenli şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletildiğini aktardı. Deniz suyundaki dönemsel ton farklılıklarının kirlilikle ilgisi bulunmadığı, sıcaklık değişimi ve kimyasal reaksiyonlardan kaynaklandığı ifade edildi. İlçede tamamlanan ve planlanan arıtma projelerinin toplam büyüklüğünün 17,8 milyar TL’ye ulaştığını belirten Yıldız, kısa vadede yaklaşık 3,5 milyar TL’lik yeni yatırımın sahada başlayacağını sözlerine ekledi. (Hüseyin DOĞANAY)