Bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı bulunduğuna dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca, yetkililer devreye girdi. Olay, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme taşırken, yapılan denetim sonrası işletmeye ciddi bir yaptırım uygulandı.

DENETİM SONRASI CEZA UYGULANDI

Olayın Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede yaşandığı belirlendi. Görüntülerin yayılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, dökme olarak satışa sunulan pirincin Gıda Hijyeni Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda işletmeye, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 52 bin 801 TL idari para cezası kesildi.

UYGUN SATIŞ ORTAMI OLUŞTURULDU

Yetkililer, ceza uygulamasının ardından işletmede gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve ürünlerin daha hijyenik koşullarda satışa sunulması için önlem alındığını bildirdi.

VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların benzer durumlarda duyarlı olması istendi. Açıklamada, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden şikâyetlerin iletilebileceği hatırlatıldı.

Gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından kritik önem taşıdığı vurgulanırken, denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

YEREL TÜKETİCİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Benzer açık gıda satışlarının turizm bölgeleri başta olmak üzere Alanya, Manavgat ve Antalya genelinde de yaygın olması, bu tür denetimlerin önemini artırıyor. Özellikle yaz sezonunda artan tüketimle birlikte, gıda hijyeni ve denetimlerin sıkılığı hem yerel halk hem de turistler açısından kritik rol oynuyor.

Uzmanlar, açıkta satılan ürünlerde ambalaj, saklama koşulları ve işletme temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.