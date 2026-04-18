İstanbul’daki yerel yönetimlere dönük denetim ve yolsuzluk iddiaları bu kez Ataşehir Belediyesi üzerinden büyüyen bir soruşturmaya dönüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında polis ekipleri 17.04.2026 sabahı çok sayıda adrese aynı anda girdi. Operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve bazı birimlerde görevli isimler de gözaltına alındı. Toplam 18 kişi emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı; yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen iddiaların; ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma başlıklarında toplandığı öğrenildi. ATAŞEHİR BELEDİYESİ BİNASINDA ARAMA Operasyonun bir ayağı da belediyenin hizmet binasında yürütüldü. Polis ekipleri özellikle ihale ve mali işler birimlerinde dijital materyaller, ihale dosyaları ve resmi yazışmalar üzerinde inceleme yaptı; çok sayıda materyale el koydu. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, personelin giriş-çıkışlarının kontrollü şekilde sağlandığı kaydedildi. Bir yandan da insanlar şunu soruyor: Bu tür dosyalar uzadıkça belediye işleri yavaşlar mı, günlük işler aksar mı… Çünkü ruhsat, iskan, ödeme, ihale; hepsi vatandaşın faturasına, kirasına, esnafın işine dokunuyor. SAVCILIK: İHBARLAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Açıklamada, dosyanın 2025/256622 sayılı soruşturma olduğu belirtildi. Savcılığın verdiği bilgilere göre süreçte şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi; iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığında işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı aktarıldı. Tanık ve mağdur beyanlarının alındığı, şüphelilerin ifadelerine başvurulduğu da bildirildi. Açıklamada ayrıca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla suçun unsurları ve organizasyon yapısının “detaylı şekilde tespit edildiği” ifadesi yer aldı. “MİLYON DOLARLARI BULAN” RÜŞVET İDDİASI Savcılığın açıklamasında en dikkat çeken bölüm, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı iddiası oldu. Bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı yürütüldüğü, belediye yetkilileriyle bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği, alınan paranın belediye içindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı iddiaları da dosyada yer aldı. Bazı detaylar var ama… 45 ADRESTE EŞ ZAMANLI İŞLEM Elde edilen deliller doğrultusunda örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 45 adreste eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldı. Bu kapsamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari olduğu belirtilen 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bu tür operasyonlar İstanbul’la sınırlı bir başlık gibi görünse de, özellikle Antalya ve Alanya gibi hızlı büyüyen yerlerde de imar, ruhsat ve iskan süreçlerinin şeffaflığı kamuoyunun yakından izlediği bir alan. İnşaat, konut ve kira baskısının arttığı dönemlerde, bir dosyadan çıkacak her karar piyasayı da insanın cebini de etkileyebiliyor. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor; gözaltındaki şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor. Kurumlar: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK.

Muhabir: Haber Merkezi