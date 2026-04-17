Türkiye perakende sektöründe dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Carrefoursa’daki hisselerinin devri için anlaşma sağlandığını duyurdu.

HİSSELER YENİ MAĞAZACILIK’A DEVREDİLECEK

Açıklamaya göre Sabancı Holding’in, Carrefoursa sermayesinin yüzde 57,12’sine karşılık gelen paylarının tamamı, diğer ana hissedar Carrefour Nederland BV’nin sahip olduğu yüzde 32,16’lık payla birlikte Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devredilecek.

Bu gelişmeyle birlikte satış işleminin tamamlanması halinde Sabancı Holding’in Carrefoursa’da hiçbir payı kalmayacak.

325 MİLYON DOLARLIK DEĞERLEME

Taraflar arasında 17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, Carrefoursa için 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden hesaplama yapılacak. Nihai hisse değeri ise kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

Yapılacak hesaplamalar sonucunda ortaya çıkabilecek negatif farkın, Sabancı Holding’e ek finansal yükümlülük doğurabileceği de ifade edildi.

REKABET KURUMU ONAYI BEKLENİYOR

Pay devir işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı başta olmak üzere sözleşmede yer alan tüm şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sürecin ardından satış resmiyet kazanacak.

A101 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Alıcı konumundaki Yeni Mağazacılık A.Ş., Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren A101 market zincirini bünyesinde barındırıyor. Bu durum, perakende sektöründe rekabet dengeleri açısından yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖR VE TÜKETİCİYE OLASI ETKİLER

Gerçekleşmesi halinde bu satışın, perakende rekabeti, fiyat politikaları ve tedarik zinciri üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Antalya ve Alanya gibi turizm yoğun bölgelerde faaliyet gösteren market zincirleri açısından da gelişmenin yakından takip edilmesi bekleniyor.