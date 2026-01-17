Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Isle of Sheppey bölgesinde meydana geldi. Savcılığın iddiasına göre biri 15, biri 16 yaşında iki erkek ile 16 yaşındaki bir kızdan oluşan üç genç, Cashford’u sahil kenarına çağırarak tuzağa düşürdü. Ardından “pedofil” diye bağırarak saldırıya geçti.

Cam şişe ve taşlarla saldırdılar

Mahkemede izletilen görüntülerde, Cashford’un sırtı kameraya dönük haldeyken bir gencin başına cam şişeyle sert şekilde vurduğu görülüyor. Cashford kendini korumaya ve kaçmaya çalışsa da saldırganlar peşini bırakmıyor.

Savcılık, Cashford yere düştükten sonra bile saldırının sürdüğünü, özellikle büyük taşların başına ve vücuduna atıldığını belirtti. Tanık ifadelerine göre, Cashford artık hareket edemez haldeyken dahi saldırı devam etti.

Sahte mesajlarla tuzak kuruldu

İddianameye göre olaydan iki gün önce Cashford, sahilde tesadüfen tanıştığı 16 yaşındaki kıza kartvizit vererek telefon numarasını paylaştı. Daha sonra gençler, “Sienna” adını kullanan sahte bir kız profili üzerinden Cashford ile yaklaşık 75 mesaj alışverişi yaptı.

Cashford’un mesajlarda yaşını 30 olarak söylediği ve genç kıza ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bunun ardından gençlerin, Cashford’u alkol getirmesi için sahile çağırdığı belirtildi.

Cashford, 10 Ağustos akşamı saat 19.00 civarında sahilde gençlerle buluştu. Mahkemeye sunulan kayıtlara göre, bu buluşmadan yalnızca 68 dakika sonra hayatını kaybetti.

Saldırı anı kaydedildi ve paylaşıldı

Savcılık, saldırının bir bölümünün 16 yaşındaki kız tarafından bilerek kayda alındığını ve videonun adeta kanıt amacıyla çekildiğini ifade etti. Görüntülerde kızın, saldırı sırasında bağırarak diğerlerini teşvik ettiği duyuluyor.

Ayrıca 16 yaşındaki erkek sanıklardan birinin saldırı videosunu başkalarına gönderdiği ve alaycı mesajlar eklediği de duruşmada gündeme geldi.

Otopsi raporu: Çok sayıda ağır darbe

Polis ekipleri Cashford’u, sahil yolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, taşlık bir alanda ağır yaralı halde buldu. Yapılan otopside; baş ve yüz bölgesinde ciddi darbeler, vücudun farklı noktalarında morluklar ve akciğeri delen kırık kaburgalar tespit edildi.

Dava sürüyor

Yargılanan üç gençten biri adam öldürme suçunu kabul etti. Diğer iki sanık ise cinayet suçlamasını reddediyor. Mahkeme, saldırının planlı olup olmadığını ve sanıkların rollerini netleştirmek üzere yargılamaya devam ediyor.