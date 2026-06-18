İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, geçmişteki uyuşturucu kullanımı nedeniyle yüz kemiklerinde meydana gelen hasarı gidermek için operasyonlarına devam ediyor. Katıldığı bir yayında sağlık durumunu paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki 18 ay içinde altı yüz yapılandırma ameliyatı daha geçireceğini açıkladı.

EastEnders dizisinde 16 yaşındayken canlandırdığı Sam Mitchell karakteriyle tanınan Westbrook, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1999 yılında burun septumunun çökmesiyle başlayan süreçte, yüzünün bir tarafındaki kemik yapısının tamamen kaybolduğu bildirildi.

HER ÜÇ AYDA BİR OPERASYON

Ameliyat takvimi hakkında bilgi veren oyuncu, ortalama iki buçuk ila üç ayda bir cerrahi müdahale geçirdiğini aktardı. Yüzünün bir tarafında hiç kemik kalmadığını belirten Westbrook, mevcut durumda dolgu maddeleri kullanıldığını ancak kalıcı çözüm için metal bir kemik yapısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İlerleyen yaşıyla birlikte osteoporoz (kemik erimesi) sorununun da başladığına dikkat çeken oyuncu, bu durumun tedavi sürecini zorlaştırdığını vurguladı. Yüzündeki asimetriyi gidermek amacıyla yakın zamanda yüz germe ameliyatı da olduğunu dile getirdi.

MADDE BAĞIMLILIĞININ TIBBİ SONUÇLARI NELERDİR?

Uzun süreli kokain kullanımı, burun ve yüz bölgesindeki kan damarlarını daraltarak dokulara oksijen gitmesini engelliyor. Bu durum, kıkırdak ve kemik dokusunun ölmesine (nekroz) yol açarak septum çökmesi gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Westbrook'un yaşadığı kemik erimesi ve diş kayıpları, söz konusu madde bağımlılığının klinik sonuçları arasında yer alıyor.

TELEVİZYON KARİYERİ VE YENİ HAYATI

Sağlık sorunlarına rağmen televizyon kariyerini sürdürmeyi deneyen Westbrook, 2013 yılında Hollyoaks dizisinde rol aldı. Ardından 2003'te "I'm a Celebrity", 2010'da "Dancing on Ice" ve 2016'da "Celebrity Big Brother" gibi programlarda yarışmacı olarak yer buldu.

İki çocuk annesi olan oyuncu, yıllar süren bağımlılık tedavisinin ardından günümüzde uyuşturucudan uzak bir yaşam sürüyor. Geçmişte kazandığı servetinin büyük bölümünü estetik ve rekonstrüktif operasyonlara harcayan Westbrook, şu anda kurduğu yetenek ajansını yöneterek kariyerine devam ediyor.