Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, sinema biletlerinde kapsamlı bir indirim sistemine geçildi. Düzenleme ile izleyicilerin farklı kategorilerde daha uygun fiyatlarla film izleyebilmesinin önü açıldı.

Mevzuatta ilk kez "film özel bileti" adıyla yeni bir kategori tanımlandı. Yapımcılar ile kurumlar arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında, belirlenen filmler için tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70 oranını aşmayacak şekilde indirim uygulanabilecek. Ayrıca bu biletler için sabit bir fiyat da belirlenebilecek.

KİMLER HANGİ ORANDA İNDİRİM ALACAK?

Yeni sistemde farklı izleyici grupları için indirim üst sınırları netleştirildi. Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri izleyiciler ve bazı kamu meslek grupları için tam bilet üzerinden yüzde 40'a kadar indirim yapılabilecek. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansları ve kurum biletlerinde ise bu oran yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.

İNTERNETTEN BİLET ALANLARA EK AVANTAJ VAR MI?

Sinemaseverler için en dikkat çekici yeniliklerden biri de dijital alımlara getirilen ek avantaj oldu. İnternet üzerinden çevrim içi satın alınan sinema biletlerinde, tüketicinin sahip olduğu mevcut indirim haklarına ilave olarak yüzde 10'a kadar ek indirim tanımlanabilecek. Bu sayede gişe yerine dijital kanalları tercih eden izleyiciler, toplamda daha yüksek bir indirim oranından faydalanmış olacak.

SATIŞ VERİLERİ NASIL DENETLENECEK?

Satış süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla sinema salonlarına yeni bir raporlama yükümlülüğü getirildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, film özel biletlerine ait tüm satış verileri, yetkilendirilen altyapılar üzerinden doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilecek.