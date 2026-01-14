Türkiye'nin otomotiv tarihindeki en kritik virajlardan biri nihayet dönüldü. Aylardır "Vaz mı geçtiler, inşaat neden başlamıyor?" sorularıyla çalkalanan ve dedikodu kazanına dönen Manisa'daki dev arazide, herkesi ters köşe yapan bir hareketlilik başladı. Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye planları üzerindeki sis perdesi, sahaya inen devasa iş makineleriyle resmen kalktı. Temmuz ayında atılan imzaların ardından beklenen somut adım, aylar süren belirsizliğin ardından geldi.

ARAZİDEKİ SESSİZLİK BOZULDU: İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Daha geçtiğimiz ay "sahada yaprak kımıldamıyor" eleştirilerinin hedefi olan şantiye sahasında ibre bir anda tersine döndü. Otomotiv uzmanı İsmail Bayramoğlu tarafından paylaşılan çarpıcı drone görüntüleri, "yatırım askıya alındı" iddialarına tokat gibi bir cevap niteliği taşıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazide hummalı bir temel kazma çalışmasının başladığı, iş makinelerinin ve ekiplerin altyapı için harıl harıl çalıştığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

2026 SONUNA KADAR NEFES ALMAK YOK

Toplamda 1 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle hayata geçirilecek olan bu "üretim üssü", sadece araç montajı yapmayacak, aynı zamanda kritik batarya teknolojilerini de Türkiye'de üretecek. Yıllık 150 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşması hedeflenen tesis için artık zamanla yarış başladı. Şirketin daha önceki taahhütlerine sadık kalarak, 2026 yılı bitmeden banttan ilk yerli üretim araçların indirilmesi hedefleniyor. Henüz resmi bir "tören" yapılmasa da sahadaki bu operasyon, projenin dönüşü olmayan yola girdiğini kanıtladı.

ALANYA PİYASASINDA BEKLENTİ YÜKSEK

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya aday bu dev sanayi hamlesi, Alanya'daki otomotiv piyasasını ve araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Özellikle son dönemde Alanya caddelerinde sıkça görmeye başladığımız elektrikli araçların piyasasını ve fiyatlarını doğrudan etkileyecek olan bu yerli üretim gelişmesi, ilçedeki galericilerden son kullanıcıya kadar herkesin yakın takibinde. Döviz girdisi ve binlerce kişilik istihdam yaratacak yatırımın, genel ekonomide yaratacağı olumlu havanın Alanya ticaretine de yansıması bekleniyor.