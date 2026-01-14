Alanya Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 12 iş yeri için kiralama ihalesi düzenliyor. Belediye encümen salonunda yapılacak ihale ile dükkanlar 3 yıllığına yeni kiracılarını bulacak.

İHALE 22 OCAK’TA YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre ihale, 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte belediye encümeninde hazır bulunmaları gerekiyor.

EN YÜKSEK BEDEL ATATÜRK CADDESİ’NDE

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki ALTSO binası giriş katında yer alan 3 iş yeri için yıllık 3 milyon 680 bin TL muhammen bedel belirlendi. Bu taşınmazlar listenin en yüksek bedelli iş yerleri oldu.

EN UYGUN KİRA TÜRKTAŞ MAHALLESİ’NDE

Listenin en uygun taşınmazı ise Türktaş Mahallesinde yer alan 18 metrekarelik çay ocağı oldu. Bu iş yeri için belirlenen yıllık kira bedeli 6 bin 500 TL olarak açıklandı.

FARKLI MAHALLELERDE, FARKLI İŞ KOLLARI

İhale kapsamında otopark, fırın, kafeterya ve çay bahçesi gibi farklı niteliklere sahip taşınmazlar bulunuyor. Dükkanlar; Demirtaş, Konaklı, Kızlarpınarı ve Küçükhasbahçe mahallelerinde yer alıyor.

Belediye yetkilileri, ihale şartnamesinin Alanya Belediyesi’nden temin edilebileceğini ve başvuru sürecinin şartnameye göre yürütüleceğini hatırlattı.

Kaynak: Alanya Belediyesi