Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez evlenecek çiftlere 3 yıl boyunca aylık 5 bin TL kira desteği vereceğini açıklaması dikkat çekti. Antalya ve Alanya’da yaşayan genç çiftler ise benzer bir destek olup olmadığını araştırmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez evlenecek çiftlere yönelik kira desteği programını resmen başlattı. Açıklanan modele göre şartları karşılayan çiftlere 36 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Böylece toplam destek tutarı 180 bin TL’ye ulaşıyor.

Destek paketi bununla da sınırlı değil. Proje kapsamında destek süresi içinde bebek sahibi olan çiftlere, mevcut kira yardımına yüzde 25 ek destek verilmesi planlanıyor. Artan kira giderleri ve ev kurma maliyetleri düşünüldüğünde bu destek, özellikle yeni evlenecek gençler açısından ciddi bir nefes alma alanı oluşturuyor. Alanya ve Antalya’da evlilik hazırlığı yapan çok sayıda genç de şimdi aynı soruyu soruyor: Burada da benzer bir destek var mı?

KONYA’DA BAŞVURULAR BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından duyurulan programda, başvuruların belediyenin ilgili dijital sistemi üzerinden alınmaya başladığı açıklandı. Resmi bilgilere göre destekten yararlanmak için çiftlerin Konya il sınırlarında ikamet etmesi, ilk evlilik şartını taşıması ve sosyal yardım kriterlerine uyması gerekiyor.

Belediyenin yayımladığı bilgilere göre başvuru şartları arasında dar gelirli olma, çiftlerin üzerinde gayrimenkul bulunmaması ve belirli yaş kriterlerini karşılayan araç sahipliğinin olmaması gibi maddeler de yer alıyor.

ALANYA’DA AYNI ÖLÇEKTE RESMİ BİR DESTEK GÖRÜNMEDİ

Yapılan güncel incelemede, Alanya Belediyesi’nin resmi sayfalarında Konya’daki gibi ilk kez evlenecek çiftlere yönelik 36 ay süreli aylık kira desteği açıklamasına rastlanmadı. Alanya Belediyesi tarafında evlilik işlemleri, düğün salonu hizmetleri ve aile danışmanlığı gibi başlıklar öne çıkarken, doğrudan bu ölçekte bir kira yardımı duyurusu görülmüyor.

Bu da Alanya’da evlilik hazırlığı yapan çiftler açısından önemli bir fark yaratıyor. Çünkü bugün sadece düğün masrafı değil; ev tutmak, eşya almak, depozito ödemek, taşınmak... Hepsi ayrı yük. Özellikle Alanya gibi kira seviyesinin yüksek seyrettiği bir yerde, benzer bir destek açıklanması gençlerin bütçesine doğrudan dokunabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

ANTALYA’DA NE VAR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin güncel resmi sayfalarında da Konya’daki modele benzer, yeni evlenecek çiftlere özel ilan edilmiş aktif bir kira desteği programı öne çıkmıyor. Ancak belediyenin sosyal yardımlar yönetmeliğinde, gelir kriterini karşılayan vatandaşlar için bir defaya mahsus evlenme yardımı yapılabileceğine dair hüküm bulunuyor.

Bunun yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin performans belgelerinde çeyiz paketi desteği başlığı da yer alıyor. Yine de bu başlıkların, Konya’daki gibi kamuoyuna açık ve detayları netleşmiş aylık 5 bin TL / 3 yıl modeline dönüştüğüne ilişkin güncel bir resmi duyuruya ulaşılamadı.

ALANYA VE ANTALYA’DA GÖZLER YEREL YÖNETİMLERDE

Konya’daki uygulama, sadece sosyal yardım haberi olarak değil, yerel yönetimlerin genç nüfusa nasıl dokunabileceğini gösteren yeni bir örnek olarak da değerlendiriliyor. Alanya ve Antalya’da da artan konut fiyatları, yükselen kira bedelleri ve ev kurma maliyetleri nedeniyle benzer desteklerin gündeme gelmesi halinde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Şimdilik tablo net: Konya’da resmi kira desteği başladı, ancak Alanya’da ve Antalya’da aynı kapsamda güncel resmi bir program henüz görünmüyor. Yine de Antalya’daki mevcut mevzuat ve sosyal yardım başlıkları, ileride benzer destek modellerinin tartışılabileceğini gösteriyor.

Bir başka deyişle, gençler bekliyor. Özellikle Antalya ve Alanya gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde bu tür destekler artık sadece sosyal yardım değil, doğrudan hayat planını etkileyen bir başlık haline gelmiş durumda.