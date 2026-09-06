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Otomobil sürücüsü M.K.M.’ye yapılan alkol testinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde E.A. ve M.Ö.’nün ağır yaralandığı belirlendi. İ.Y. ve H.H.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

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Kaza, saat 16.20 sıralarında Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.M. yönetimindeki 34 KLL 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çıktı.

GÜNGÖREN’de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak otobüs durağında ve çevresinde bulunan yayalara çarpması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

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