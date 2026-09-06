GÜNGÖREN’de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak otobüs durağında ve çevresinde bulunan yayalara çarpması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.20 sıralarında Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.M. yönetimindeki 34 KLL 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çıktı.
ÖNCE BARİYERE, ARDINDAN YAYALARA ÇARPTI
Kaldırıma çıkan otomobil önce bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan araç, otobüs durağının gerisinde bulunan 2 yayaya, ardından durakta bekleyen 2 kişiye çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde E.A. ve M.Ö.’nün ağır yaralandığı belirlendi. İ.Y. ve H.H.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜNÜN ALKOL TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Otomobil sürücüsü M.K.M.’ye yapılan alkol testinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.