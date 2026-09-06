ADANA’DA trafikte başlayan bir tartışma, çiftin gözaltına alınması ve karşılıklı şikayetlerle devam eden adli bir sürece dönüştü. Trafikte tartıştıkları kişinin hakim olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirten çift, haklarında yöneltilen suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı.

Çift hakkında “ısrarlı takip” ile “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamaları kapsamında işlem yapıldı. Gözaltına alınan çift, geceyi nezarette geçirdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çift hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından olayın kendileri açısından farklı şekilde geliştiğini savunan çift, haksızlığa uğradıklarını öne sürdü.

HAKİM VE SAVCI HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Serbest bırakılmalarının ardından hukuki süreç başlatan çift, avukatları aracılığıyla olayla bağlantılı hakim ve savcı hakkında şikayette bulundu.

Çift, trafikte yaşanan tartışma sırasında karşılarındaki kişinin hakim olduğunu bilmediklerini ve bunu daha sonra öğrendiklerini belirterek kendilerine yönelik işlemlerin haksız olduğunu savundu.

Yaşanan olayla ilgili tarafların iddiaları ve yapılan şikayetlere ilişkin hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.