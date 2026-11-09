AKDENİZ Bölgesi'nin Amiral Gemisi Yeni Alanya'da yer alan şu haber oldukça dikkat çekici...

"Alanya ülke ortalamasının 5 katı hızla büyüyor"...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya, son yıllarda nüfus artış hızıyla dikkat çekiyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilçenin nüfusu, 2015 yılında 291 bin 643 kişiyken 2025 yılında 371 bin 547 kişiye yükseldi...

Son 10 yılda yaşanan 79 bin 904 kişilik artış, Alanya'nın demografik yapısında önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu...

Turizm, ticaret ve yerleşim açısından cazibesini koruyan ilçede nüfusun hızla büyümesi, şehir planlaması ve kamu hizmetlerinin kapasitesine ilişkin soruları da beraberinde getirdi"...

Akla gelen soruların başında ise şu geliyor...

"Alanya'nın altyapısı nüfus artışına yetişebiliyor mu?"..

İşte bu anlamda Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, oldukça bilinçli...

Geleceği net görüyor ve ona göre hareket etmeye çalışıyor...

Alanya’da çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği ve ulaşım sorunlarının önüne geçmek için kent genelinde yoğun bir çalışma yürütülüyor...

Adım gibi biliyorum...

Bu çalışmalar, bazılarını rahatsız ediyor...

Yarını değil de sadece bugünü, bir başka deyişle bu kenti değl de sadece kendini düşünenlerin homurdanmaları her geçen gün biraz daha yükseliyor...

KENTİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNELİM

Hanımlar, beyler...

Gelin günlük düşünmeyelim...

Osman Başkan'ın, basit siyasi hesaplarla değil de Alanya'nın geleceğine yönelik yaptığı hesaplara dayanan çalışmalarına destek verelim...

En azından köstek olmayalım...

Yazının girişinde de vurguladığım gibi...

Alanya ülke ortalamasının 5 katı hızla büyüyor...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya, son yıllarda nüfus artış hızıyla dikkat çekiyor...

Bu hızlı büyümeye ayak uydurmak, planları, çalışmaları buna göre yapmak önemli...

Bugün homurdananlar, yarın teşekkür edecekler...

Önemli olan bugün destek olmak...

Alanya gibi hızla büyüyen bir turizm kenti için altyapı son derece önemli...

Bu kentin geleceğini kurtarmak, gelecek nesillere sorunsuz, pırıl pırıl bir kent bırakmak bu çalışmalara bağlı...

Bu nedenle Osman Başkan'ı anlamaya çalışalım...

Kızmayalım...

Yaptığı doğru hamleler ve çalışmalar nedeniyle alkışlayıp, destek olalım...

Moral verelim...

Bu kent hepimizin...

Nokta...

Milli Eğitim'den örnek dayanışma

HER fırsatta söylerim, bir kere daha vurgulayayım...

Alanya Milli Eğitim camiasının en büyük şansı, Yusuf Yımaz gibi bir müdür tarafından yönetiliyor olması...

Pek çok alanda yapılan çalışmalarlaörnek olan camia, DMD hastası Taha Miraç Kevkir’in tedavisine destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyasında da örnek dayanışmasıyla büyük bir başarıya ulaştı...

Taha Miraç’ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada, yaklaşık 5 milyon 295 bin TL bağış toplandı...

Bu kampanyayla yalnızca öğrencinin tedavi giderlerine önemli bir katkı sunulmadı; aynı zamanda binlerce öğrenciye iyiliğin, paylaşmanın ve zor zamanlarda bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğu gösterildi...

Son tahlilde dayanışma ruhu son derece önemli...

Bunun mimarı olan Müdür Yusuf Yılmaz'a da ayrıca teşekür edelim...

Nokta...

AK Parti Alanya halkın yanında

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı yöneticileri, halkın içinde olmaya devam ediyor...

Vatandaşların hem hüzünlü hem de mutlu günlerinde yanında olarak destek veren AK Partili yöneticiler, geçtiğimiz günlerde bir mutluluğa daha tanık oldular...

İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, İlçe Başkan Yardımcısı İlyas Yılmaz’ın evladının nişan merasimine katılım sağladı...

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı...

"Genç çiftimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, çıktıkları bu güzel yolda bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz"...

AK Partili yöneticilerin yaptığı en güel ve en doğru işlerden birisi de bu işte...

Her zaman, her ortamda vatandaşların yanında olmak...

Nokta...

Kaşıkara'yı tercih edenler memnun

ALANYA'NIN nezih mekanlarından Kaşıkara Ocakbaşı, profesyonel ekibiyle hizmet verirken, kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor...

Kaliteyi asla tesadüflere bırakmadıklarını ifade eden ilgililer, "Malzeme seçiminde nasıl son derece titiz davranıyorsak, birlikte çalışacağımız personel seçiminde de son derece titiz davranıyoruz...

Hizmet sektöründe profesyonel eleman bulmak zor olsa da biz güzel bir ekip kurduk...

Tam bir aile ortamında müşterilerimizi ağırlıyoruz" ifadelerini kullandılar...

Alanya'nın sevilen sanatçılarının sahne aldığı Kaşıkara Ocakbaşı,

gerçekten çok nezih bir aile ortamı...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

GEÇMİŞTE Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) yönetim kurulu başkanlığı yapan, Alanyaspor yönetiminde Genel Sekreter görevini yürüten, Mustafa Küçüker’in görevi devretmesinin ardından Kasım 2026 itibarıyla Alanya Müteahhitler Derneği başkanı seçilen başarılı iş insanı Mevlüt Görücü'ye...

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