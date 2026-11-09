MERHUM Arıkan Yılmaz Dim, 21. vefat yıldönümünde, Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında öğrenciler, meslektaşları, ailesi ve sevenleri tarafından anılacak. Alanya'nın ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya basınının duayeni, Yeni Alanya Gazetesi Kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, aramızdan ayrılışının 21. yıldönümü nedeniyle bugün saat 09.00’da DİM Medya Ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.

'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, babası Arıkan Yılmaz Dim'in 21. vefat yıldönümü nedeniyle duygularını paylaştı: Özlemle anıyorum. Vefatından önce vasiyet ettiği okulunda adı yaşıyor. Unutmadık, unutturmadık, unutturmayacağız. Hep dualarımızdasın babacığım.

Muhabir: Toygar Dim