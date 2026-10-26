MESLEĞE adım attığım ilk günlerden itibaren sokağın sesini sık sık dinlerim...

Geçmişten gelen bir alışkanlık bu...

O günlerde haber sokaktaydı çünkü...

İnternet diye bir kavram yoktu...

Dolayısıyla haber siteleri yoktu...

Anadolu Ajansı'nın dışında ajans filan da yoktu...

Anadolu Ajansı'na abone olabilmek de öyle her babayiğidin harcı değildi...

Rüyamızda bile göremezdik...

Esnafa, sokakta yürüyen vatandaşa ya da ne bileyim tostçuya, simitçiye, gazozcuya sorular sorup, aldığımız yanıtlara göre toparlardık haberlerimizi...

SOKAĞIN SESİ ÇOK ÖNEMLİ

İşte bu nedenle sokağın sesi kıymetlidir benim için...

Önemlidir...

Ve asla yanıltmaz...

Geçmişten kalan bu alışkanlık nedeniyle Alanya'da sokağın sesine her zaman kulak vermişimdir...

Son günlerde daha sık yapmaya başladım...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik ile ilgili sokak ne diyor misal...

Ne düşünüyor diye...

KOŞAR ADIMLARLA DEVAM

Erkene alınmazsa yerel seçimler 2029 yılının Mart ayında yapılacak...

Osman Başkan, görev süresinin ortalarında sayılır...

Geride bıraktığı sürede sokakta nasıl bir izlenim bıraktığı önemli...

Şöye bir bakıyorum, dinliyorum...

Alanya sokaklarında çatlak ses gerçekten yok...

Ya da "Yok" denilecek kadar az...

Gelinen bu nokta Osman Başkan adına kıymetli...

Bunun altında yatan şey başarıdır çünkü...

Taraflı tarafsız herkesi, her kesimi memnun etmektir...

Şunu da söyleyeyim...

Osman Başkan bu noktaya öğrenme aşamasındayken geldi...

Belediyecilik anlamında öğreneceğini öğrendi artık...

Çekirdek ekibini oluşturdu...

Bundan sonra üstüne kata kata, koşar adımlarla devam edecek...

Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmadan...

Kaş yapayım derken göz çıkarmadan...

Kırıp, dökmeden...

Çatlak seslere fırsat vermeden...

Başta Alanya adına hizmet üretmek olmak üzere her anlamda...

Koşar adımlarla...

Osman Başkan'a yakışan da bu zaten...

Nokta...

Tanrıseven'den Alanya çıkarması

ALANYA Kaymakamı olarak görev yaptığı sürede ortaya koyduğu performans ve insanlarla kurduğu sıcak ve samimi ilişkiler nedeniyle gönüllerde taht kuran Dr. Hasan Tanrıseven, Alanya'yı ziyaret etti...

Geçtiğimiz hafta sonunu Alanya'da geçiren Dr. Tanrıseven'in ilk duraklarından birisi DİM Medya oldu...

Ziyaretinin ilk gününde DİM Medya Ailesi ile sohbet ederek geçmiş günleri yad eden Dr. Tanrıseven, dün de Alanya'daki dostları ve sevenleri ile buluştu...

Halen Kırklareli Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Tanrıseven, Alanya'da kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı...

Bana göre Alanya'nın unutulmaz Kaymakamları rasında ilk sıralarda yer alan Dr. Hasan Tanrıseven'e, ilgi ve alakasının yanı sıra samimi dostluğundan dolayı teşekkür ediyorum...

Ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...

Cumhuriyet Balosu hazırlıkları tamam

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu hazırlıkları tamamlandı...

ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, "Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret ettik...

Ziyaretimizde, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da Oba Olive Garden’da gerçekleştireceğimiz geleneksel 'Atatürk’te Birleşiyoruz' temalı Cumhuriyet Balomuza davet ettik...

Cumhuriyetimizin 103. Yılını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve birliktelik içerisinde kutlayacağız...

Sayın Kaymakamımıza nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı...

Nokta...

Türkdoğan'dan konsere davet

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'yı konsere davet etti...

MHP tarafından yapılan paylaşımda, "İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Türkdoğan Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet Şerani Tavlı'yı ziyaret ederek, "Mustafa Yıldızdoğan konserine davet edip, davetiyelerini takdim ettiler" ifadeleri kullanıldı...

Türkdoğan, ayrıca tüm Alanya halkını da konsere davet etti...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA genelinde zor günler geçiren esnafın imdadına koşan kurumların başında gelen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı olarak her zaman esnafın yanında olan, sorunları ve beklentileri yakından bilen ve beklentilerin karşılanması adına elini her zaman taşın altına koyan, yılların verdiği tecrübeyle görevini en iyi şekilde yerine getiren Ali Darı'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ