ALANYA’DA motosiklet sürücülerinin trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlenmesi amacıyla önemli bir eğitim organizasyonu gerçekleştirildi. Alanya Motorspor Kulübü ile Türkiye Motosiklet Platformu iş birliğinde düzenlenen ücretsiz güvenli sürüş eğitimi, eski belediye hizmet binası arkasındaki alanda gerçekleştirildi. Emekli polis ve Yunus polislerinin eğitmeni Mehmet Çetin tarafından verilen eğitimlere motosiklet sürücüleri yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren organizasyonda teorik bilgilerin yanı sıra frenleme, engelden kaçma ve kontra teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

KAZALARA KARŞI BİLİNÇLİ SÜRÜŞ ÇAĞRISI

Motosiklet kazalarının ve kazalarda yaşanan can kayıplarının arttığına dikkat çeken Alanya Motorspor Kulübü Başkanı Uğur Uzun, sürücülerin ehliyet aldıktan sonra da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Uzun, eğitimlere katılan tüm sürücülere teşekkür etti. Uzun, “2013 yılında kurduğumuz motosiklet kulübümüzün faaliyetlerini bu tür etkinliklerle sürdürüyoruz. Bugün burada Mehmet Çetin Hocamızla birlikte, Türkiye Motosiklet Platformu iş birliğinde motosiklet eğitimi veriyoruz. Bildiğiniz gibi son günlerde motosiklet kazaları oldukça arttı. Bu kazalarda yaşanan can kayıpları da maalesef çok fazla. Bu nedenle trafikte güvenli sürüş eğitimi düzenliyoruz. Eğitimimiz tamamen ücretsiz. Çünkü motosiklet sürücülerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hepimiz ehliyet alıyoruz ancak ehliyet aldıktan sonra aldığımız eğitimler trafikte karşılaşabileceğimiz sorunlar karşısında yetersiz kalabiliyor. Biz de trafikte yaşayabileceğimiz olası tehlikeleri burada ele alıyoruz. Ani duruş, ani kaçış ve şerit değiştirme gibi konularda sürücülerimize uygulamalı eğitim veriyoruz. Amacımız, trafikte karşılaşılabilecek tehlikelerin önüne geçmek ve motosiklet sürücülerinin daha bilinçli, güvenli bir şekilde yol almasını sağlamak” dedi.

EĞİTİMLER YILDA 3-4 KEZ DÜZENLENECEK

Organizasyonu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, motosiklet kullanımının giderek yaygınlaştığını ve bu nedenle güvenli sürüş eğitimlerinin önem kazandığını söyledi. Eğitimlerin yıl içerisinde farklı zamanlarda ve farklı noktalarda tekrarlanmasının hedeflendiğini belirten Kıldırgıcı, üniversite kampüsünde de benzer bir organizasyon düzenleyebileceklerini ifade etti. Kıldırgıcı, “Bugün Alanya Motorspor Kulübümüzün düzenlediği önemli bir etkinliği ziyaret ettik. Burada motosiklet sürücülerimize, ani bir durumla karşılaştıklarında nasıl refleks göstermeleri gerektiği konusunda uzman hocalarımız tarafından uygulamalı eğitim veriliyor. Bence bu eğitim oldukça önemli. Çünkü şehrimizde motosiklet kullanımı günden güne artıyor. Özellikle gençlerimize, üniversite öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bu eğitimi ücretsiz olarak başlattık. İnşallah bu etkinliği sezon içerisinde yılda bir kez değil, 3-4 kez tekrarlamak istiyoruz. Farklı zamanlarda ve farklı lokasyonlarda eğitimler düzenlemeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçte üniversite kampüsünde de öğrencilerimize yönelik böyle bir eğitim gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. Motosiklet kullanımında yalnızca ehliyet sahibi olmanın yeterli olmadığını vurgulayan Kıldırgıcı, “Motosiklet eğitiminin yalnızca ehliyet almaktan ibaret olmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Ani durumlarda, yol ve zemin şartlarına, hava koşullarına göre nasıl hareket edilmesi gerektiğinin öğrenilmesi gerekiyor. Sürücülerimizin bu konularda kapsamlı ve profesyonel eğitim alması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

DOĞRU TEKNİKLER KAS HAFIZASINA YERLEŞTİRİLİYOR

Türkiye genelinde ücretsiz güvenli sürüş eğitimleri düzenlediklerini belirten eğitmen Mehmet Çetin, Alanya'daki organizasyonda sürücülere özellikle kaza risklerinin yoğun olduğu durumlarda uygulanması gereken teknikleri öğrettiklerini söyledi. Tekrarlarla doğru reflekslerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Çetin, eğitimlerin olası kazalarda sürücülerin kendilerini koruyabilmeleri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Çetin, “Türkiye Motosiklet Platformu ile birlikte düzenlediğimiz Türkiye genelindeki ücretsiz eğitimlerimizin Alanya durağındayız. Katılımın oldukça iyi olması bizi mutlu etti. Buradaki amacımız, istatistiklere göre motosiklet sürücülerinin trafikte en fazla karşılaştığı kaza risklerine karşı doğru teknikleri öğretmek. Eğitim kapsamında frenleme, engelden kaçma ve kontra tekniklerini içeren parkurlarımız bulunuyor. Motosikletli dostlarımıza güvenli bir ortamda, bol tekrar yaparak ve doğru teknikleri uygulatarak bu becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız, öğrendikleri teknikleri sürücülerimizin kas hafızasına yerleştirmek. Trafikte Allah göstermesin, böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini düşünmek zorunda kalmadan doğru refleksi gösterebilmelerini istiyoruz. Kaza anında düşünmeye fırsat bulamadan, öğrendikleri teknikleri uygulayabilmeleri için bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sürücülerimizin olası kazalara karşı kendilerini daha iyi koruyabilmelerini sağlamak” dedi.

Muhabir: Hüseyin Doğanay