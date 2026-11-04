ALANYA kamuoyunun ve basın camiasının yakından tanıdığı sevgili dostum, arkadaşım gazeteci, TV programcısı, NLP uzmanı, kişisel gelişim ve yaşam koçu Devrim İnal'ın aracılığı ile geçtiğimiz günlerde güzel bir etkinliğe katıldım...

Ve güzel insanlar tanıdım...

Otellerde görev yapan teknik müdür ve yöneticilerden oluşan Anadolu Teknik Yöneticiler ve Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen güzel bir geceydi...

Dernek Başkanı İlhami Yalçınkaya, Başkan Yardımcısı Abdullah Kavak'a yakın ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim öncelikle...

Ve tabi ki Nil Biyokimyanın kurucusu iş insanı Nil Evin'e...

Gece boyunca dolu dolu sohbet ettik...

Otellerin teknik servislerinde çalışan personelin başlıca sorunlarının neler olduğunu öğrendik...

Beklenti ve isteklerini dinledik...

Bu başlıkları yeri ve zamanı gelince tek tek açıp, gündeme taşımaya devam edeceğiz...

Şimdi etkinliğe geri dönelim...

Gerçekten oldukça zarif, seviyeli, saygılı ve sevgi dolu bir akşamdı...

Alanya'da böyle bir dernek olduğunu bilmiyordum şahsen...

Öğrenmek, tanışmak, dolu dolu sohbet etmek benim açımdan son derece keyifli oldu...

Turizm sektörünün gizli kahramanları arasında ilk sıralarda yer alan teknik servis ekipleri açısından işler öyle çok kolay değil aslında...

Gerçekten değil...

Öyle acayip işlerle uğraşıyorlar ki, güler misin ağlar mısın, bilemezsin...

Dediğim gibi, bu başlıkları yeri ve zamanı gelince tek tek açmaya ve gündem yaratmaya devam edeceğiz...

Turizm sektörü o kadar devasa bir sektör ki...

Tanı tanı, öğren öğren bitmiyor...

Öğrenmeye ve yol göstermeye elimizden geldiği kadar devam edeceğiz...

Yapacak bir şey yok...

Nokta...

Mustafa Başkan her zaman sahada



ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Tuna, seçimlerden sonra a sahaya inip, esnafın derdini dinlemeye devam ediyor...

ALTSO'nun sosyal medya hesabından ziyaretlerle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullandı...

"Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tuna, Başkan Yardımcımız Ali Sinan Gürses, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Yenialp, Mehmet Özal Gökce ve Kerim Yılmaz ile Başkanlık Danışma Kurulu Komisyon Üyesi Murat Kiriş, Damlataş bölgesinde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret etti...

Ziyaretlerde esnaflarımızla bir araya gelinerek talep ve önerileri dinlendi, bölge ticareti ve Alanya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu...

Üyelerimizle ve esnaflarımızla bir araya gelmeye, onların görüş ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz"...

Daha durun bakalım, Mustafa Başkan yeni başladı...

Nokta...

Kaşıkara'da eğlence doruklara tırmanıyor

ALANYA'NIN nezih mekanlarından Kaşıkara Restoran'da sahne alan sevilen sanatçı Emine Karaca, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...

Salı ve perşembe olmak üzere haftanın iki günü sahne alan Emine Karaca, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuarıyla fark yaratmayı başarıyor...

Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Emine Karaca, "Alanya'nın en nezih mekanlarından birisi olan Kaşıkara Restoran'da sevenlerimle buluşmak çok güzel bir duygu, sahne aldığım günlerde beni yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Sevilen sanatçı Emine Karaca, "Hep olduğu gibi yine coşku ve eğlence dolu gecelere daha imza atmaya devam edeceğiz, Kaşıkara Restoran'a herkesi bekliyoruz" dedi...

Son tahlilde Kaşıkara Restoran'da eğlence doruklara tırmanıyor...

Nokta..

Avukat Yılmaz yeni yaşını kutladı

ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen avukatlarından Özlem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı...

Yakınları ve sevenleri tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşına giren Avukat Özlem Yılmaz, özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti...

Alanya'nın başarılı avukatlarından alan sevgili Özlem Yılmaz'ın yeni yaşını ben de kutluyorum...

Ve başarılarının devamını diliyorum...

Alanya'nın böyle başarılı isimlere ihtiyacı var...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan, el attığı her işin altından başarıyla kalkmasını bilen, meslektaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözümü noktasında elini her zaman taşın altına koyan, güler yüzlü ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde taht kuran, Alanya Mobilyacılar Doğramacılar ve Hızarcılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ