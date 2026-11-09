ALANYA’NIN tarihi simgesi Kızılkule’nin inşasının 800. yıl dönümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya Kaymakamlığının öncülüğünde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Selçuklu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Alanya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştay ile kutlandı. 5-6 Kasım 2026 tarihinde yapılan “Selçuklu Mirası Çalıştayları I: Kızılkule’nin 800. Yılı” isimli çalıştaya Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Hüseyin Er, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Emekli Müze Müdürü Seher Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Selçuklu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Irmak Karabulut, kurum ve STK temsilcileri, akademisyenler, uzman isimler ve öğrenciler katıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştay kapsamında yapının sekiz asırlık geçmişi bilimsel olarak ele alınırken, Kızılkule için hazırlanan “Dijital İkiz” projesi ve yeni restorasyon kitabı da kamuoyuna duyuruldu.

REKTÖR SAĞER: “ALANYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞTAY”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, iki üniversitenin ortak bir bilimsel etkinliğe imza atmasının kent için büyük önem taşıdığını ifade etti. Kızılkule’nin Alanya’nın çok önemli bir kültürel ve tarihi simgesi olduğunun altını çizen Rektör Sağer, “Bu eserin üniversitemizde bilimsel bir toplantıyla anılıyor olması bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Bununla birlikte Alanya Üniversitesi ile ALKÜ’nün iş birliği içerisinde hareket etmesi ve ortak bir bilimsel etkinlik yapması da ayrıca kıymetlidir. Organizasyonda yer alan tüm hocalarımıza ve idari personele teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Kızılkule'nin 800. yılı kutlu olsun.” dedi.

REKTÖR YARDIMCISI BAYRAKTAR: “KIZILKULE, YAŞAYAN BİR DEĞER”

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ise 1226 yılında inşa edilen Kızılkule’nin, Akdeniz’deki Selçuklu medeniyetinin ve deniz aşırı devlet hakkının en güçlü abidelerinden biri olduğunu vurguladı. Alanya’nın, Selçuklu döneminde Kızılkule ve tersanenin inşasıyla Akdeniz'in önemli bir askeri ve ticari merkezine dönüştüğü belirten Bayraktar, “Tersane ve liman hattıyla bütünleşen bu savunma mirası, bugün kentimizin tarihi ve kültürel hafızasını ayakta tutan yaşayan bir değerdir. Burada gerçekleştirilecek bilimsel değerlendirmelerin yeni araştırmalara zemin hazırlamasını ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamasını umuyoruz. Konferansımızın verimli ve ufuk açıcı değerlendirmelere vesile olmasını diliyor; organizasyonda ciddi emek veren düzenleme kurulu üyelerine, konuşmacılara ve bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

BAŞKAN VEKİLİ DİZDAROĞLU, “DİJİTAL İKİZ” PROJESİNİ ANLATTI

Alanya Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu, kent mirasına yönelik yeni çalışmaları paylaştı. İngiltere merkezli bir firmayla yürütülen çalışma sonucu Kızılkule için “Dijital İkiz” projesinin tamamlandığını açıklayan Dizdaroğlu, bu sayede fiziki olarak yapıyı ziyaret edemeyen engelli vatandaşların kuleye belediyenin web sitesi üzerinden dijital olarak erişebildiğini belirtti. Dizdaroğlu, projenin önümüzdeki yıl Alanya Tersanesi için de uygulanacağını duyurdu. Ayrıca 1948-1952 yılları arasındaki restorasyon çalışmalarına ait Salt Araştırma Merkezi belgeleri ve o dönem restorasyonda çalışmış kişilerle yapılan sözlü tarih görüşmelerini içeren yeni kitabı üniversite arşivine teslim etti. Dizdaroğlu, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

KIZILKULE TÜM ALANLARIYLA BİLİMSEL OLARAK ELE ALINDI

Açılış oturumunu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş'in yönettiği çalıştayda uluslararası düzeyde tebliğler sunuldu. SOAS Londra Üniversitesinden Prof. Dr. Scott Redford, kuleyi inşa eden Halepli usta Ebu Ali'nin mimari mirasına ilişkin videolu sunum gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Eravşar Polonya’dan çevrim içi katılarak Selçuklu deniz savunma sistemini değerlendirirken, emekli Müze Müdürü Seher Türkmen de Kızılkule'nin tanıtımı ve 800. yıl etkinlikleri üzerine sunum yaptı. Oturumlarda Kızılkule’nin savunma mimarisi, devşirme malzeme kullanımı, su hidrolik sistemleri, kitabelerindeki devlet aklı ve Alanya Kalesi gezi rotalarındaki merkezi rolü akademisyenlerce detaylıca incelendi. Çalıştayın 4 oturumunda 12 bildiri sunuldu.

TARİHİ MEKANLARA SAHA GEZİSİ

Çalıştay programı, 6 Kasım tarihinde gerçekleştirilen saha gezisiyle tamamlandı. Katılımcılar ve araştırmacılar, gün boyunca Kızılkule, Alanya Üniversitesi ve Syedra Antik Kenti'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN