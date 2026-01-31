İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Alanya’daki genç kitle tarafından da yakından takip edilen çok sayıda ünlü ismin adı soruşturma dosyasına girdi. Operasyon düğmesine basılmasıyla birlikte ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın, kolluk kuvvetleri kapısına dayanmadan hemen önce Türkiye'yi terk ettiği tespit edildi.

HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, listenin en dikkat çeken ismi Yaren Alaca oldu. Ekiplerin yaptığı incelemede, fenomenin operasyonun başlamasından sadece saatler önce ülkeden ayrıldığı belirlendi. California’da olduğu saptanan Alaca'nın havalimanındaki çıkış anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları, delil olarak soruşturma dosyasına eklendi. Sosyal medya hesabından ABD paylaşımları yapmaya devam eden ismin bu ani seyahati, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

SAVUNMASI: DİL EĞİTİMİ

Hakkında yakalama emri bulunan ve kritik bir zamanlamayla yurt dışına çıkan Yaren Alaca, gidiş nedenini "dil eğitimi" olarak açıkladı. Ancak yargı çevrelerinde ve kamuoyunda, operasyon öncesindeki bu ani çıkışın tesadüf olup olmadığı tartışılıyor. Savcılığın, fenomenin dönüşü ve ifadesi için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

DEV LİSTEDE KİMLER VAR?

Operasyonun çapı sadece firari isimlerle sınırlı kalmadı. YouTube ve rap dünyasının önde gelen figürlerinin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Alanya'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo, Çakal ve Berkcan Güven gibi popüler isimlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmanın derinleşerek devam etmesi bekleniyor.