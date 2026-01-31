Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek haberdeydi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların cebini doğrudan etkileyecek kritik açıklamayı nihayet yaptı. 2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının ne zaman ödeneceği konusundaki belirsizlik ortadan kalktı. Alanya’da yaşayan binlerce emekliyi de yakından ilgilendiren ödeme takvimi resmen duyuruldu.

KRİTİK TARİH 4 ŞUBAT OLARAK BELİRLENDİ

SGK’dan yapılan son dakika duyurusuna göre, beklenen ödemeler için geri sayım başladı. Kurum, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL seviyesine çekilmesiyle ortaya çıkan farkın 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu gelişme, ay sonu harcamalarıyla sıkışan emekliler için can suyu niteliğinde.

HESAPLARA 11,4 MİLYAR TL AKACAK

Yapılacak ödemenin ekonomik büyüklüğü ise dikkat çekici boyutlarda. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliler ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında devasa bir fark ödemesi gerçekleştirecek. Alanya ekonomisine ve yerel piyasalara da sıcak para girişi sağlayacak bu ödeme, çarşı pazarda hareketlilik beklentisi yarattı.

BANKA VE PTT HESAPLARINI KONTROL EDİN

Ödemelerin nasıl alınacağı konusunda da net bilgi paylaşıldı. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler, hak ettikleri fark tutarlarını maaşlarını aldıkları mevcut banka hesapları veya PTT şubeleri üzerinden tahsil edebilecekler. Vatandaşların herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek kalmadan paralar 4 Şubat tarihinde hesaplarda hazır olacak.