KARGICAK Mahallesi'nde yer alan Goldcity Hotel, genç çiftin en özel gününe ev sahipliği yaptı. Özenle hazırlanan düğün organizasyonu, şık dekorasyonu ve kusursuz detaylarıyla dikkat çekti. Davetliler, otelin eşsiz atmosferinde hem nikâh törenine hem de düğün eğlencesine ortak oldu. Düğün alanı ışıklandırmalar, çiçek süslemeleri ve özel konsept detaylarıyla adeta masalsı bir görünüme büründü. Çiftin yakın dostları ve aileleri, bu özel gecede onları yalnız bırakmadı.

NİKAHTA ÜNLÜ ŞAHİTLER

Yunus Emre Üzel ve Esin Avcı çiftinin nikâhı da aynı akşam Goldcity'de kıyıldı. Romantik anların yaşandığı törende genç çiftin heyecanı gözlerinden okunurken, davetliler bu mutlu anlara alkışlarla eşlik etti. Nikâh töreni sırasında çiftin birbirine sevgi dolu bakışları geceye damga vururken, aile bireyleri de duygu dolu anlar yaşadı. Genç çiftin nikâh şahitleri arasında Alanya'nın spor ve iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere, Öztürk Baba Restaurant'ın genç patronu Soner Kolcuoğlu de nikâh şahitleri arasında yer aldı. Tanınmış isimlerin katılımıyla dikkat çeken düğün, Alanya cemiyet hayatında da konuşulan organizasyonlardan biri oldu.

RANYA VE ORKESTRASI COŞTURDU

Düğünün eğlence bölümünde ise Alanya'nın sevilen sahne isimlerinden Ranya ve dev orkestrası sahne aldı. Hareketli repertuvarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, gece boyunca konukları adeta coşturdu. Müzik eşliğinde pist bir an olsun boş kalmazken, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Coşkunun ve enerjinin eksik olmadığı düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

GENÇ ÇİFT TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Masalsı gece, nikâh ve eğlence programının ardından tebrik seremonisiyle devam etti. Yunus Emre Üzel ve Esin Avcı çifti, davetlilerin iyi dileklerini kabul ederek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen gece, genç çiftin mutluluk dolu anlarıyla hafızalara kazındı. Alanya'da uzun süre konuşulacak düğünlerden biri olarak kayıtlara geçen organizasyon, hem şıklığı hem de samimi atmosferiyle beğeni topladı. Cemali AYDINOĞLU

Fotoğraflar: Klip Atölyesi / Erkan GÜNEŞ