Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma davasının karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer K. katılmazken, kazada yaşamını yitiren Emine Durduhanoğlu’nun yakınları ile yaralanan Mevlüt Durduhanoğlu, Ayşe Kaya, Ali İhsan Durduhanoğlu, Nuri Durduhanoğlu, Hatice Akay, Perihan Bodur ve Hasan Peker ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcılık mütalaasında, sanık Ömer K. yönetimindeki 42 plakalı çekici ve buna bağlı 42 plakalı dorsesiyle Manavgat yönünden Alanya istikametine seyir halindeyken İnce kum Orman Kampı Kavşağı’na geldiği, sırada hızını düşürmeyerek önce kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Peker’in kullandığı 07 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Barış Orhan yönetimindeki 34 plakalı araç ile Mevlüt Durduhanoğlu’nun kullandığı 07 plakalı araca da çarpan TIR'ın neden olduğu kazada, Barış Orhan, Hasan Peker ve Mevlüt Durduhanoğlu’nun yaralandığı, Mevlüt Durduhanoğlu’nun aracında yolcu olarak bulunan Emine Durduhanoğlu’nun ise hayatını kaybettiği Dosyada yer alan ifadeler, polis tutanakları, adli muayene ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 ve 53/6 maddeleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın asli ve tam kusurlu olduğunu, suçun işleniş şekli, meydana gelen sonucun ağırlığı ile ölen ve yaralananların sayısını dikkate alarak, TCK’nın 85/2 maddesi uyarınca Ömer K.’5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi