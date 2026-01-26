GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Paylaşıma konu videoda, söz konusu kişinin küçük bir öğrenciyi dudağından öptüğü iddia ediliyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar duruma sert tepki gösterirken, birçok kişi paylaşımı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

BAKANLIKLAR ETİKETLENDİ

Olayın gündem olmasının ardından, paylaşımın altına Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etiketlenerek inceleme çağrısı yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, çocukların korunmasına yönelik acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüntülerde yer alan kişinin gerçekten öğretmen olup olmadığına ve olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair yetkili kurumlardan henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Konunun adli ve idari boyutuyla ele alınması bekleniyor.

Uzmanlar, çocukların yer aldığı bu tür görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının hem etik hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.