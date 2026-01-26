12 yıllık görev süresinin ardından bayrağı yeni Başkan Ali İhsan Özdemir’e devrettiğini duyurdu.

​"12 YILLIK ONURLU GÖREV"

​Nuri Demir, sosyal medya paylaşımında esnaf ve sanatkarlara seslenerek, görevini yardımcısı Ali İhsan Özdemir’e gönül rahatlığıyla devrettiğini belirtti. Demir, mesajında şu sözlere yer verdi:

​"12 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla sürdürdüğüm Oda Başkanlığı görevimi, birlikte çalışmaktan her zaman gurur duyduğum, yardımcım Sayın Ali İhsan Özdemir’e gönül rahatlığıyla devretmiş bulunuyorum. Bu uzun ve anlamlı yolculukta esnafımızın duası, desteği ve samimiyeti en büyük gücüm olmuştur."

​HELALLİK İSTEDİ

​Yol arkadaşlarına ve esnafa teşekkür eden Demir, "Bana duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkım varsa helal olsun, sizler de helal ediniz," diyerek camiadan helallik istedi.

​YENİ DÖNEME DESTEK MESAJI

​Yeni Başkan Özdemir’e duyduğu güveni vurgulayan Demir, halefinin esnafın haklarını aynı adalet ve kararlılıkla koruyacağına inandığını ifade etti. Bu sürecin bir kopuş olmadığını belirten Demir, mesajını şu cümlelerle noktaladı:

​"Benim için bu bir veda değil; esnaf camiamıza olan gönül bağım, her zaman olduğu gibi aynı muhabbet ve saygıyla devam edecektir. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza sağlık, bereket ve hayırlı kazançlar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi