ALANYA Belediyesi ile Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun katkılarıyla, Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi tarafından düzenlenecek ‘Feminizm Herkes İçindir’ başlıklı söyleşi, saat 13.30’da ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Melek Depren, tüm kadınları etkinliğe davet ederek, “Dayanışma için birlikte olalım” çağrısında bulundu.

HÜLYA GÜLBAHAR KİMDİR?

Avukat Hülya Gülbahar, Türkiye kadın hareketine 40 yılı aşkın süredir emek veren feminist bir hukukçu ve insan hakları savunucusu olarak tanınıyor. Kadın hakları alanında pek çok önemli platformun kuruluşunda yer alan Gülbahar; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucular kurulu üyesi ve uzun yıllardır gönüllü avukatlığını yürütüyor. Ayrıca EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu), EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu), Medeni Yasa Kadın Platformu, TCK Kadın Platformu, Şiddete Son Platformu, İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu ve Nafaka Hakkı Kadın Platformu gibi çok sayıda oluşumun kurucuları ve sözcüleri arasında yer alıyor. Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir düzenleme olan 6284 sayılı Şiddetle Mücadele Yasası’nın hazırlanmasında da aktif rol üstlenen isimlerden biri. Gülbahar; 2023 yılında Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen İnsan Hakları Lalesi Ödülü’nün yanı sıra, 2022’de Antalya Barosu Uğur Mumcu Özel Ödülü, 2021’de SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödülü, 2016’da Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bilim Ödülü ve 2012’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Onur Ödülü’ne layık görüldü. Kadın mücadelesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Hülya Gülbahar’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin, Alanya’da kadın dayanışmasını güçlendirmesi bekleniyor. (Haber MERKEZİ)

